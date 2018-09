Schwerer Unfall in Höringhausen fordert zweites Todesopfer

Unfallstelle: Zwischen Nieder-Waroldern und Höringhausen kam am Dienstag ein Kradfahrer ums Leben.

Höringhausen. Der 34-jährige Fahrradfahrer aus Willebadessen, der vergangene Woche bei einem Verkehrsunfall bei Höringhausen schwer verletzt wurde, ist am Dienstag in einer Kasseler Klinik verstorben.

Das teilte die Polizei mit. Das Gutachten zur Unfallursache liege noch nicht vor, sodass keine näheren Angaben gemacht werden könnten. Bei dem schweren Verkehrsunfall war am Dienstag vergangener Woche ein 53-jähriger Kradfahrer ums Leben gekommen.

In einer Linkskurve auf der Straße zwischen Höringhausen und Nieder-Waroldern hatte der Kradfahrer ein Auto überholt und war mit dem entgegenkommenden 34-jährigen Radfahrer frontal zusammengestoßen und dann gegen das Auto geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Radfahrer war mit einem Rettungshubschrauber nach Kassel geflogen worden, erlitt aber so schwere Verletzungen, dass er ihnen nun erlag.(r/tk)

Auf der Landstraße zwischen Nieder-Waroldern und Höringhausen passierte der Unfall: