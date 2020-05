Großeinsatz in Nordhessen: Mann kletterte auf Hochspannungsmast

Ein Mann auf einem Hochspannungsmast löste am Freitagabend einen Großeinsatz aus.

Weil ein Mann auf einen Hochspannungsmast in Nordhessen geklettert war, gab es am Freitagabend (22.05.2020) bei Sachsenhausen einen Großeinsatz von Feuerwehren und Rettungsdienst.

Waldeck - Weil ein Mann auf einen Hochspannungsmast in Nordhessen geklettert war, gab es am Freitagabend (22.05.2020) bei Sachsenhausen einen Großeinsatz von Feuerwehren und Rettungsdienst. Sogar die Bergwacht wurde alarmiert.

Mit einem großen Aufgebot rückten die Feuerwehr Sachsenhausen, Teile der Korbacher Wehr, die Bergwacht aus Bad Wildungen, Polizeikräfte aus Korbach, der Promedica-Rettungsdienst, das THW und der Notarzt in die Feldgemarkung in Richtung Sachsenhausen und Nieder-Werbe in der Gemeinde Waldeck aus.

Am Freitag, dem 22.05.2020 gegen 19.52 Uhr wurden sie zu einem Feldweg nahe der Hollensteinquelle zwischen Sachsenhausen und Nieder-Werbe (Nordhessen) alarmiert, wo ein junger Mann auf einen Hochspannungsmast geklettert war.

Angesichts des waghalsigen Manövers setzten dessen Freunde einen Notruf ab. Es wurde eine Standortbestimmung eingeleitet und Feuerwehr mit Absturzsicherungseinheit und Führungsteam der Stadt Waldeck, Polizei, Rettungsdienst, THW-Höhenrettung und Bergwacht alarmiert.

Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr in Nordhessen: In medizinische Betreuungseinrichtung eingewiesen

Noch während der Anfahrt bewegten die Freunde den jungen Mann, der aus dem Frankenberger Land stammt, zur Rückkehr auf den Boden. Die Korbacher Feuerwehr mit der Drehleiter sowie THW und Bergwacht kehrten wieder um.

22 Feuerwehrleute aus Sachsenhausen sicherten die Einsatzstelle und den seelisch instabilen Mann ab. Die Polizei nahm ihn vorerst in Gewahrsam, weil er gegenüber den Einsatzkräften versucht hatte, handgreiflich zu werden. Nach medizinischer Begutachtung wurde er mit Polizeibegleitung in eine medizinische Betreuungseinrichtung eingewiesen.

