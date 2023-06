Waldecker kritisiert hohe Hürden bei Wahl zur Landeselternvertretung

Von: Cornelia Höhne

Hessens Eltern werden künftig in der Kindertagesbetreuung durch eine Landeselternvertretung (LEV) repräsentiert, ein Waldecker kritisiert hohe Hürden bei der Registrierung zur Wahl.

Waldeck-Oberwerbe - Grundsätzlich ist das Gremium eine gute Sache, aber der Zugang zur Wahl am 30. Juni 2023 verlief aus Sicht von Peter Manoury (31), Vater eines 19 Monate alten Sohns und von Beruf staatlich anerkannter Erzieher, mehr als holprig. Zu wenige registrieren sich offenbar wegen der hohen bürokratischen Hürden.

Der Ober-Werber war Delegierter, hat aber nun von einer Kandidatur in der Landeselternvertretung Abstand genommen. Die WLZ führte ein Interview mit ihm.

Was soll mit der Wahl der Landeselternvertretung für Eltern erreicht werden?

Kurz gesagt soll das Gremium die Interessen der Kinder und Eltern gegenüber dem Land Hessen vertreten. Es hat unter anderem das Recht auf Beteiligung in Bezug auf gesetzliche Änderungen oder Förderprogramme. Außerdem soll die Vernetzung zwischen Eltern aus Kitas und Kindertagespflege intensiviert werden, da Letztere in der Regel keinen Elternbeirat wählen.

Was versprechen Sie sich als Vater eines kleinen Kindes von der Mitbestimmung in diesem Gremium?

Im Zentrum steht das Kind. Ich verspreche mir persönlich daher einen gewissen Einfluss auf die Entscheidungsträger, die die Gesetze gestalten und die Förderprogramme aufsetzen. Am Ende haben nämlich diese Personen großen Einfluss darauf, welche Rahmenbedingungen für unsere Kinder in den Einrichtungen gelten.

Wie können sich Eltern einbringen?

Die niedrigste Form der Beteiligung ist die eigene Wahlberechtigung als Erziehungsberechtigter. Wenn man diese wahrnimmt, kann man eine Person für den eigenen Jugendamtsbezirk als Delegierten aufstellen lassen. Wenn die Person gewählt wurde, wird diese zu einer zentralen Wahlveranstaltung berufen. Dort wird dann die eigentliche Landeselternvertretung gewählt.

Was ist die besondere Herausforderung?

Zuerst musste man einen sechsstelligen Zahlencode von der eigenen Einrichtung herausfinden. Der Code ist unbedingt notwendig, um sich überhaupt selbst als Wahlberechtigter zu registrieren. Benötigt wird der Code auch, wenn man sich als Delegierter oder Kandidat aufstellen lassen will. Durchführbar war das Verfahren nur online. Auch die Informationen zur Wahl gab es nur über das Onlineportal.

Wie viele Eltern aus Hessen und aus Waldeck-Frankenberg haben sich überhaupt registriert?

Laut Medienberichten (https://www.hessenschau.de) haben sich von den 250 000 bis 290 000 Erziehungsberechtigten in ganz Hessen nur 5702 Personen überhaupt zur Wahl registrieren lassen. Die Wahlbeteiligung lag also nur zwischen 1,97 und 2,28 Prozent. Ob man da von einer repräsentativen Wahl sprechen kann, ist für mich fraglich. Für Waldeck-Frankenberg gab es für die Tagespflege nur mich als Delegierten. Für den Bereich Kita gab es drei Personen aus unserem Kreis.

Worauf führen Sie diese geringe Beteiligung zurück?

Das Sozialministerium meint zwar, dass es mehrfach und intensiv für die Wahl geworben hätte, jedoch habe ich das in meinem privaten und beruflichen Umfeld nicht so wahrgenommen. Die wenigsten wussten davon. Ich selbst habe darüber aus dem Radio erfahren. Außerdem war das ganze Wahlverfahren in meinen Augen, überhaupt nicht niedrigschwellig.

Was müsste aus Ihrer Sicht geändert werden, um mehr Eltern einzubinden?

Ich erhoffe mir, dass das Verfahren in Zukunft so gestaltet wird, dass alle Erziehungsberechtigten, unabhängig ihrer sozialen- und bildungsbiografischen Lage, die gleichen Chancen haben, sich an der Wahl beteiligen zu können. Zum Beispiel, wenn die eigene Muttersprache nicht Deutsch ist oder man eine Beeinträchtigung hat. Das erwarte ich von einem Ministerium, welches den Titel „Integration“ trägt. Außerdem fände ich es gut, wenn die Erziehungsberechtigten einen Brief nach Hause bekommen würden und wenigstens die Möglichkeit hätten, an der Wahl analog teilzunehmen. Alles online zu gestalten, halte ich für überambitioniert.

Sie waren Delegierter und erwogen eine Kandidatur für die Landeselternvertretung. Die haben sie nun zurückgezogen – warum?

Mir würde zwar das Fahrtgeld erlassen werden, jedoch kann ich, aus familiären und beruflichen Gründen, nicht die Zeit aufbringen, mich an einem Wochentag von 10 bis 18 Uhr in Wiesbaden aufzuhalten. Dazu kommen noch mindestens fünf Stunden reine Fahrtzeit. In Zukunft wäre ein zentral gelegener Austragungsort, zum Beispiel in Mittelhessen, angebrachter. Zudem könnte man über eine generelle Onlineschalte nachdenken. Während der Pandemie war das auch überall möglich.

Was wird der Urnengang überhaupt für Eltern kleiner Kinder bringen?

Da einem die Tagesordnung nur vor Ort ausgehändigt wird, können uns das hoffentlich in den nächsten Wochen unsere frisch gewählten Delegierten und unsere Landeselternvertretung verraten. Ich würde mir wünschen, dass dem Ministerium mitgeteilt würde, dass endlich der Bereich Tagespflege und Kita in das Kultusministerium überführt wird. Bildung fängt nicht erst in der Schule an.

Wo sehen Sie künftig Chancen, mehr Mitbestimmung durchzusetzen?

Basisdemokratische Gremien sind erst dann sinnvoll, wenn die Menschen spüren, dass sie wirklich etwas bewirken. In diesem Falle muss uns das Sozialministerium erst beweisen, dass die LEV keine Alibiveranstaltung ist. Ob das Versprechen auch eingehalten werden kann, wird sich in zukünftigen Diskussionen zeigen.

Hintergrund: Kindertagesbetreuung im Gesetz verankert

Ab dem 30. Juni 2023 werden Hessens Eltern in der Kindertagesbetreuung durch eine Landeselternvertretung (LEV) repräsentiert. Diese Kindertagesbetreuung ist seit Dezember im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) verankert. Hier ist zudem festgelegt, dass auch Eltern der Kinder, die in Kindertagespflege betreut werden, einbezogen und in der Landeselternvertretung vertreten sein werden. (Cornelia Höhne)