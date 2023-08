Waldecker Wanderverein feiert 40. Geburtstag und peilt Auflösung an

Rückblick auf vier Jahrzehnte: Der Wanderverein der Stadt Waldeck feierte 40. Geburtstag und ehrte treue Mitglieder. Im Oktober steht die Auflösung des Vereins in einer außerordentlichen Sitzung auf der Tagesordnung. © Jörg Schüttler

Der Wanderverein der Stadt Waldeck feiert sein 40-jähriges Bestehen.

Waldeck – „Raus aus dem Alltag, rein in die Natur, das war Erholung in Gemeinschaft pur“, fasste Helga Theis, Schriftführerin des Wandervereins der Stadt Waldeck, poetisch die Vereinsaktivitäten zusammen. Vor 40 Jahren wurde der Verein gegründet, der runde Geburtstag wurde mit einer Busfahrt und einer Feier begangen.

1983 als Zweigverein des HWGHV gegründet

Über 60 Teilnehmer führte die Busfahrt zunächst ins Sauerland auf dem Kahlen Asten. Anschließend standen im Flair-Hotel Werbetal in Nieder-Werbe nach einem Buffet-Essen ein Rückblick auf die Vereinsgeschichte und die Ehrung langjähriger Mitglieder im Vordergrund.

Theis erinnerte an die Anfänge, als Adolf Voigt aus Waldeck mit 15 weiteren Interessierten im Jahr 1983 den Wanderverein als Zweigverein des Hessisch-Waldeckischen Gebirgs- und Heimatvereins (HWGHV) ins Leben rief: Durch die Mitgliedschaft hatte der Verein die Möglichkeit, Wegzeichner und Wanderführer ausbilden zu lassen. „Hiervon haben wir Gebrauch gemacht, so war Fritz Berges lange Jahre als Wegzeichner unterwegs.“ Nach Voigt übernahm Herbert Dreier den Vereinsvorsitz. 2013 wurde Elfriede Morhenne Nachfolgerin, die das Amt im Juli 2023 aus gesundheitlichen Gründen niederlegte. Zur Zeit führen Lothar Schirmer als kommissarischer Vorsitzender, Schriftführerin Helga Theis und Kassiererin Silvia Walter den Verein.

Streckenwanderungen und mehrtägige Freizeiten als Höhepunkte

Nicht nur in der näheren Umgebung wurde gewandert, auch Streckenwanderungen wurden in Etappen unternommen – so an der Eder von der Quelle auf dem Ederhöhenweg bis zu ihrer Mündung in die Fulda oder dem Studentenpfad von Göttingen bis Gießen. Für die Teilnahme am Deutschen Wandertag in Willingen schafften sich die Mitglieder orangefarbene T-Shirts an. „Darauf erklang am Straßenrand der Ruf, die Holländer kommen“, erinnert sich Helga Theis schmunzelnd.

Höhepunkte waren die mehrtägigen Freizeiten. Sie führten auf den Hohen Meißner, in die Rhön, 2009 ins Pustertal, 2013 in das Brixental in Tirol, 2015 nach Hasselberg an der Ostsee und 2017 in den Thüringer Wald. Zuletzt waren die unternehmungslustigen Wanderer in 2019 in Wilhelmshaven.

In außerordentlicher Mitgliederversammlung steht Auflösung auf der Tagesordnung

Mehrfach wurden auch Unternehmen in der Heimat besichtigt, so Mauser und Weidemann in Korbach, VW in Baunatal, Finger-Fertighaus in Frankenberg, Braun und Edeka in Melsungen und die Brauerei in Westheim. Auch die Geselligkeit wurde gepflegt. „Grillfeten und sogar Erbsensuppe aus der Gulaschkanone hat es gegeben. Besonders beliebt war das Forellenessen, das Kaffeetrinken mit selbst gebackenen Kuchen in der dunklen Jahreszeit und die Jahresabschlusswanderungen.“ Ein Dank galt allen rührigen Helfern für ihren Einsatz. „Es war einfach eine schöne Zeit, aber alles hat seine Zeit.“

Der Vorstand lädt alle Mitglieder am 21. Oktober um 14.30 Uhr in das Höringhäuser Bürgerhaus zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein, in der die Auflösung des Vereins auf der Tagesordnung steht. (Jörg Schüttler)