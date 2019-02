Schauspieler Mario Adorf kommt zum Literarischen Frühling auf Schloss Waldeck

Lesung Am 5. Mai auf Schloss Waldeck

Waldeck. Beim Literarischen Frühling vom 26. April bis 5. Mai in Waldeck-Frankenberg tritt auch in diesem Jahr wieder Mario Adorf auf. Der große Schauspieler kommt am Sonntag, 5. Mai, ins Schloss Waldeck.