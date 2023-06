Waldeck: Tausende Besucher auf der Festmeile in Sachsenhausen

In Brachts Wurstekammer: Carmen und Lia Höhle aus Basdorf. © Jörg Schüttler

Rund 50 Direktvermarkter präsentierten zur Jubiläumsfeier „777 Jahre Stadtrechte Sachsenhausen“ am Sonntag (25. Juni 2023) bei strahlendem Sommerwetter auf der Festmeile des Waldecker Stadtteils ihre Angebote.

Waldeck-Sachsenhausen - Wie am Vortag stellten sich auch zahlreiche Sachsenhäuser Vereine vor, und so zog es Tausende Besucher in den Stadtkern. Das Programm begann mit einem Festgottesdienst in der Sankt-Nikolaus-Kirche, gefolgt von einem Auftritt des Feuerwehr-Musikzug.

Fruchtsäfte und Kornbrände aus der Region

Bei Andrea Beranek, die in Basdorf die einzige familieneigene Fruchtweinkellerei in Nordhessen betreibt und auf 11 Hektar zahlreiche Obstsorten anbaut, gab es Fruchtweine, Fruchtsecco, Liköre und Brotaufstriche aus Johannisbeere, Holunder, Aronia, Strauchquitte und Rhabarber. Fruchtige Liköre und Kornbrände hatte die Familie Wittmer-Eigenbrodt aus Hof Lauterbach – eine der ältesten Kornbrennereien Nordhessens – im Angebot.

Deko-Artikel aus Holz zeigte Reinhold Schaub aus Frankenberg und ließ sich gern bei der Arbeit mit der Säge zuschauen. Blumen und Pflanzen bot Klaus Willeke aus Madfeld an. Wie bei den Sachsenhäuser Markttagen an jedem ersten Freitag im Monat waren auch Carmen Höhle aus Basdorf und Walter Hamel aus Meineringhausen dabei mit Fleischwaren und Schinken. Milch, Joghurt, Butter, Handkäse und Schlagsahne gab es bei der Upländer Bauernmolkerei. Auch Seifen, Kerzen, Schmuck, Kosmetik, Mützen und Hüte, Socken, Geschenkartikel und vieles mehr luden zum Stöbern und Kaufen ein.

Hörnerklang, Gesang und maritime Klänge zur Unterhaltung

Raritäten wie historische Polizeischutzhelme aus Italien und Malta und Lederwaren bot Gerd Wilhelm Trotte aus Landau an. Der Edersee-Shanty Chor begab sich mit Titeln wie „Santiano“ und „Der Bootsmann, das ist unser bestes Stück“ musikalisch auf eine maritime Weltreise.

Auftritte der Jagdhornbläser aus Sachsenhausen und des Männergesangvereins Liedertafel rundeten das musikalische Programm ab. Schwungvolle Tänze legten die Junior-Garde, Dance-Army und Dance Factory aufs Parkett.

Ortsvorsteher zufrieden: „Es hätte nicht besser laufen können“

Für das kulinarische Wohl der Besucher war mit Gegrilltem, Fisch, Flammkuchen, Burger, Eis, Käse, Bowle und vielen weiteren Köstlichkeiten bestens gesorgt. Weiterer Höhepunkt des Festsonntags war ein Blaulichttag der Feuerwehren (Bericht folgt). Am Ende des Festwochenendes zog Ortsvorsteher Klaus Schmal zufrieden Bilanz: „Die Jubiläumsfeier war an allen Tagen sehr gut besucht. Es hätte nicht besser laufen können.“ (Jörg Schüttler)

