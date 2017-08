Unbekannter tötet Schaf und nimmt den Kopf mit

Polizei sucht Zeugen nach Bluttat am Edersee

Nieder-Werbe. „Auf brutale Art und Weise“, heißt es im Polizeibericht, ist in der Nacht zu Freitag auf dem Gelände der Sommerrodelbahn in Nieder-Werbe am Edersee ein Schaf getötet worden. Wie am Freitagmorgen festgestellt wurde, wurde der Kopf des Tieres abgetrennt und mitgenommen. Das Schaf verblutete.