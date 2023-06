Unfallflucht mit schwarzem Sportwagen zwischen Freienhagen und Ippinghausen

Von: Cornelia Höhne

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht den Fahrer eines schwarzen Sportwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Bad Wildunger Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung einer Unfallflucht an Fronleichnam (8. Juni 2023) um 12.15 Uhr zwischen Freienhagen und Ippinghausen .

Waldeck-Freienhagen – Nach Angaben der Polizei war eine 19-Jährige Autofahrerin an Fronleichnam auf der B 251 von Freienhagen in Richtung Ippinghausen unterwegs. Nach Aussagen der Naumburgerin kam ihr um 12.15 Uhr in Höhe von Gut Höhnscheid ein schwarzer Sportwagen auf ihrer kompletten Fahrbahnseite entgegen.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 19-Jährige aus und krachte in die Leitplanke.

Unfallverursacher mit schwarzem Lamborghini oder Ferrari

Der Fahrer des entgegen kommenden Wagens setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten, berichtet die Polizei. Der Schaden an dem Chevrolet der Naumburgerin wird auf 5000 Euro geschätzt.

Nach Angaben der Autofahrerin fuhr der Unfallverursacher einen schwarzen Lamborghini oder Ferrari. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Fahrer unter Tel. 05621/70900. Informationen sind auch erwünscht, falls der schwarze Sportwagen am Donnerstag auch an anderer Stelle durch auffällige Fahrweise aufgefallen ist. (Cornelia Höhne)