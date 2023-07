Wasserspiel mit Waldecker Stern ist Blickfang auf dem neugestalteten Marktplatz in Waldeck

Von: Cornelia Höhne

Der neu gestaltete Marktplatz in Waldeck aus der Vogelperspektive, aufgenommen mit einer Drohne. © Hartmut Kiewitter/pr

Schick wird die „gute Stube“ der Waldecker: Das lassen die Bauarbeiten auf dem Marktplatz der Bergstadt am Edersee erkennen, die im ersten Bauabschnitt auf die Zielgerade münden.

Waldeck – Fertig ist bereits das große Fontänenfeld mit dem Waldecker Stern – es wird Dreh- und Angelpunkt im neu gestalteten Stadtkern. Um das Wasserspiel herum werden Aufenthaltsbereiche zum Verweilen angelegt.

Das unverwechselbare Wasserspiel war bei den Bauarbeiten „eine echte Hausnummer“ für den Hersteller, räumte Sebastian Boos vom städtischen Bauamt ein. Die Elemente wurden „wie ein Puzzle hergestellt“. Unter dem Waldecker Stern befindet sich ein großer Schacht für das Wasser, zur Chlorung und PH-Wert-Messung.

Schmankerl im Waldecker Ortskern: Ein Fontänenfeld mit dem Waldecker Stern ziert den neu gestalteten Marktplatz, voraussichtlich im August wird das Wasserspiel in Betrieb genommen. © Cornelia Höhne

Nach mehrjähriger Tristesse mit einer Dauerbaustelle im viel kritisierten „Waldecker Loch“ erwacht der Ortskern nun aus dem Dornröschenschlaf. Der Marktplatz mit Bereichen der Straßen Am Stadtbrunnen, Schlossstraße und Schulstraße wird attraktiv hergerichtet. Nach Angaben von Büroleiter Claus Wetekam soll der erste Bauabschnitt Ende Juli abgeschlossen werden.

Durch Einbahnstraße an Aufenthaltsqualität gewonnen

Der zweite Bauabschnitt des Marktplatzes mit dem aus Denkmalschutzgründen zu erhaltenden Kellergewölbe im hinteren Bereich soll sich bald möglichst anschließen. Aktuell laufen noch die finalen Abstimmungsgespräche. Wenn sie abgeschlossen sind, werden die geplanten Maßnahmen laut Wetekam vor Ort öffentlich vorgestellt.

Waldeck habe bereits durch die neue Ortsdurchfahrt mit Verzicht auf eine der zwei Fahrspuren erheblich an Aufenthaltsqualität gewonnen, urteilt Wetekam.

Geschwungene Linien: Eine beleuchtete Treppe grenzt den Marktplatz zur Ortsdurchfahrt ab. © Cornelia Höhne

Sichere Wege für Radfahrer und Fußgänger

Für mehr Platz an den Seiten der schmalen Straße und die Aussicht auf großzügiges Fördergeld aus dem Programm „Lebendige Zentren“ wurde die enge Trasse vom Marktplatz in Richtung Schloss als Einbahnstraße ausgewiesen mit Ende am Abzweig der Straße Am Weinberg. Das soll mehr Freiflächen sowie sichere Wege für Fußgänger und Radfahrer in der Bergstadt am Edersee ermöglichen. Für Radfahrer gelte die Einbahnstraßenregelung nicht.

Lokale nutzen die Freiflächen für die Außengastronomie. Das lasse die Stadt schon jetzt lebendiger erscheinen, sagt Wetekam.

Kein weiterer Preisschock

Aufgewertet: Einheitliches Pflaster wurde auch bis in die Bereiche der angrenzenden Straßen verlegt. © Cornelia Höhne

Nach einigen Preisschocks bei städtischen Projekten in Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gibt es an der Waldecker Großbaustelle nun erfreuliche Nachrichten. „Wir liegen im vorgegebenen Kostenbudget, “ freut sich Wetekam. Die reinen Baukosten bezifferte Boos beim Bau der Ortsdurchfahrt auf rund 1,6 Millionen, bei der Gestaltung des Marktplatzes auf 1,2 Millionen Euro. Dazu werden noch Zuschüsse aus dem Förderprojekt „Lebendige Zentren“, aus GVFG-Mitteln für Gehwege und Nebenanlagen sowie von Hessen Mobil erwartet. (Cornelia Höhne)