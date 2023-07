Zum Tango an den Edersee - Körpersprache auf dem Tanzparkett

Teilen

Erste Tangoschritte: Das Tanzlehrerpaar Christine und Volker Sixt aus Kassel bei der Einführung. © Ursula Neubauer

Waldeck/Edersee – Der Tango-Abend des Vereins Wajuku lockte zahlreiche Besucher an den Edersee.

Ausgerechnet zum Auftakt der Veranstaltung „Tango am Edersee“ regnete es: So fand die Veranstaltung nicht vor der Kulisse des Edersees statt, sondern im Zelt neben dem Strandhaus Nr. 12. Das tat der Stimmung und der Tanzbegeisterung der vielen Besucher aber keinen Abbruch, die einen unvergesslichen Tangoabend mit Live Musik genießen konnten.

Start mit Schnupperkurs für Anfänger

Gerlinde Koppelin, Sibylle Teuber-Blechschmidt und Ute Wiesenberg vom Förderverein Waldecker Jugend und Kultur (Wajuku) hatten das Event organisiert. Als eine gute Idee entpuppte sich der Schnupperkurs, der gleich zu Beginn vom Tanzlehrerpaar Christine und Volker Sixt aus Kassel geleitet wurde. Sie zeigten Anfängern auf der Tanzfläche die Grundschritte und erste Drehungen.

Und so trauten sich etliche Paare aufs Parkett und wagten die ersten Tangoschritte. „Tango ist ein sozialer Tanz, eine Körpersprache, die jeder versteht“, sagte Christine Sixt. Es gehe dabei um die Verbindung der Paare in sich und die Verbindung mit der Musik.

Tango konzertant: Das Kasseler Trio mit Diego Jascalevich (von links) am Charango, Gunther Fuhr am Bandoneon und Bernhard Mayrhofer am Kontrabass. © Ursula Neubauer

Tango als Lebensauffassung

Tango sei eine Lebensauffassung, meinte auch Otto Prien, der aus Homberg/Efze gekommen war, weil er ein begeisterter Tangotänzer ist und die Lage und Atmosphäre des Strandhauses Nr. 12 liebt. Doch auch für die Nichttänzer war der Abend ein Gewinn. Obwohl sich Hans-Jürgen Matznohr aus Kleinern als Naturparkführer lieber im Kellerwald als auf der Tanzfläche aufhält, zeigt er sich begeistert von dem Tangoabend. Sein Bruder Wolfgang dagegen ist ein Tangoliebhaber und extra aus Göttingen angereist. Gespannt warteten die beiden auf die Milonga, die sowohl eine Tanzveranstaltung als auch ein Tanz – Vorläufer des Tango Argentino – bedeuten kann.

Noch vor der eigentlichen Tanzveranstaltung trat ein Kasseler Trio auf und spielte mit viel Hingabe konzertante Tangomusik. Gunther Fuhr am Bandoneon (Handzupfinstrument), Bernhard Mayrhofer am Kontrabass und der Argentinier Diego Jascalevich am Charango (kleine Gitarre) erfüllten das voll besetzte Zelt mit klassischen Tangomelodien. Zwischendurch gab Gunther Fuhr noch eine kurze Beschreibung des Musikinstruments, das ursprünglich aus dem Erzgebirge stammt.

Zur Milonga aufs Parkett

Endlich startete die Milonga, auf die alle so sehnsüchtig gewartet hatten. Volker Sixt legte die passende Musik auf, und sofort füllte sich die Tanzfläche mit Tanzpaaren. Und während die Fortgeschrittenen elegant Tanzschritte und Drehungen vorführten, hatte sich der zuvor regnerische Abend in eine laue Sommernacht verwandelt.

Diese schöne Atmosphäre, verbunden mit einem Tangoabend, faszinierte schon Besucher bei der ersten Veranstaltung im Sommer 2019 im Strandhaus Nr.12. Mit seiner Neuauflage traf der Fördervereins der WaJuKu diesmal erneut ins Schwarze. Die Begeisterung der vielen Tanzpaare und Besucher für den romantischen „Tangoabend am Edersee“ war nicht zu übersehen. (Ursula Neubauer)