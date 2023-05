Waldecker Bank und WLZ suchen wieder gemeinsam Waldecks Grillmeister

Von: Jonas Bremmer

Hatten gut Lachen: Die Teilnehmer, Jury, Sponsoren und Organisatoren von „Waldecks Grillmeister 2022. Deswegen wird auch in diesem Jahr wieder Waldecks Grillmeister gesucht. © Marcus Althaus

Zum zweiten Mal suchen die Waldecker Bank und die WLZ mit Unterstützung des Grillweltmeisters Klaus Breinig Waldecks Grillmeister. Das Finale Grill-Event findet am 2. Juli 2023 in Korbach statt.

Die Sonne zeigt sich mehr und mehr und die Temperaturen steigen kontinuierlich. Immer häufiger steigen Rauchschwaden aus Nachbars Garten auf und es duftet herrlich nach allerhand Leckerem vom Rost. Kurz gesagt: Die Grillsaison ist eröffnet!



Auch die Waldecker Bank kann es kaum erwarten, dass die Roste wieder glühen und die Hobbygriller ins Schwitzen kommen. Der heimische Finanzdienstleister ruft gemeinsam mit dem Grillweltmeister aus Edertal, Klaus Breinig, und der WLZ zur Bewerbung für Waldecks Grillmeister auf. „Die zweite Runde startet ab sofort“, sagt Carsten Stumpe von der Waldecker Bank. „Nach dem erfolgreichen Grillwettbewerb im vergangenen Jahr war schnell klar, dass wir die Aktion wiederholen.“



In 2022 wurde Waldecks Grillmeister erstmalig gekürt. In einem launigen Wettkampf, bei dem mehrere Teams aus dem Waldecker Land gegeneinander antraten und zwei leckere Gänge auf den Jurytisch brachten, setzte sich am Ende das Team „Father & Son BBQ“ aus Nieder-Ense durch. Christian und Yannic Schulze freuten sich über den klasse Hauptpreis, einen Weber Gasgrill im Wert von 1899 Euro.



Runde zwei startet ab sofort mit der Bewerbungsphase. Gesucht werden Grillteams von 2 bis 5 Personen. Die Bewerbung erfolgt in Form eines Teamfotos, das die Stärken am Grill darstellt. „Wir wissen, dass die Menschen aus dem Waldecker Land unglaublich gut am Grill sind“, sagt Patrick Böttcher von der WLZ. Wie sich die Teams zusammensetzen, ist ganz egal. Das können, Familie, Freunde, Arbeitskollegen oder Vereinskameraden sein. Bewerbungsschluss ist am 5. Juni 2023. Die ausgewählten Teams werden dann im großen Grill-Event am 2. Juli 2023 am Parkhaus auf dem Obermarkt gegeneinander antreten.



Wie im letzten Jahr steht der Spaß im Vordergrund. Deswegen treten auch keine Profi-Teams, sondern Hobby- und Amateurgriller gegeneinander an. Zuzubereiten sind ein vegetarisches Gericht und ein Hauptgericht nach Wahl. Dafür werden bestimmte Lebensmittel vorgegeben, wie ein Schweinenacken am Stück, Lauchstangen, Süßkartoffeln, Sellerie und Gemüsezwiebeln. Diese sponsert der Rewe-Markt Fink in Korbach. Alle weiteren Zutaten, Gewürze und Materialien wie Grillpfannen und Ähnliches sind frei wählbar und selbst zu beschaffen. Auch benutzen die Teams in diesem Jahr ihren eigenen Grill. „Das hat den Vorteil, dass die Teams genau wissen, wie ihr Grill funktioniert. Bei solch einem Wettbewerb mit einem unbekannten neuen Gerät zu Grillen hat mehr Nach- als Vorteile“, weiß Grillweltmeister Klaus Breinig. Bewertet werden alle Gerichte nach Optik, Kreativität und Geschmack von einer fünfköpfigen Jury um den Grillweltmeister.



Natürlich soll sich die Teilnahme auch lohnen, daher winken tolle Preise für die Finalteams. Das erstplatzierte Team darf sich über einen hochwertigen Smoker-Grill freuen. Der zweite Preis ist ein Grillabend für 10 Personen mit dem Grillweltmeister Klaus Breinig. Und für alle weiteren Teilnehmer werden tolle Überraschungspakete geschnürt. Also nicht lange zögern, Team zusammentrommeln, Grill anschmeißen und mit dem passenden Teamfoto bewerben unter www.waldecks-meistergriller.de. Auf der Homepage sind auch noch einmal alle Teilnahmebedingungen, Preise und weitere Informationen detailliert aufgeführt.