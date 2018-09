Wandern mit dem Hund: Dieser Mann bietet geführte Touren zu den schönsten Orten an

Wollmar. Wandern in der Gruppe ist einfach schöner. Erst recht, wenn der eigene Hund dabei ist. Dieter Bernhard bietet beides an - und führt Hund und Herrchen zu schönen Orten und auf schöne Strecken.

„Wir haben ein bisschen Erfahrung, was das Wandern angeht“, sagt Dieter Bernhard (45) und krault seinen Flat-Coated-Retriever-Hund Jack. Im österreichischen Ötztal haben die beiden schon Berge bis zu 3000 Metern Höhe erklommen. Der dreijährige Jack hat kürzlich mit der noch sehr verspielten, 15 Monate alten Hündin Lilly Gesellschaft bekommen.

Seit rund einem Jahr bietet Bernhard Hundewanderungen auch in unserer Region an. 13 Touren, überwiegend im Frankenberger und Marburger Land, sind derzeit im Angebot. Hund und Herrchen oder Frauchen laufen dabei in der Gruppe Strecken zwischen 12 und 15 Kilometern.

Idyllische Strecken im Angebot

+ Hundewanderer: Dieter Bernhard aus Wollmar mit seinen beiden Flat-Coated-Retriever-Hunden Jack (links) und Lilly. © Thomas Hoffmeister

Es geht beispielsweise durch das Wollmartal, über den Neuludwigsdorfer Panoramaweg oder durch das idyllische Orketal – im Schnitt dauern die Wanderungen vier Stunden. Mindestens sechs Interessenten mit Hund müssen sich melden und je 15 Euro bezahlen, damit eine solche Wanderung zustande kommt.

Wanderungen mit Hund hatte Dieter Bernhard – im Hauptberuf Laborant bei den Behring-Werken in Marburg – im Jahr 2016 im Kleinwalsertal kennengelernt. Von der Idee war er sofort begeistert. Um sich für die Aufgabe zu qualifizieren, absolvierte Bernhard beim Sauerländischen Gebirgsverein (SGV) eine zehntägige Ausbildung zum Wanderführer. „Dabei lernt man, wie man Karten richtig liest, mit GPS-Koordinaten umgeht, was beim Wandern zu beachten ist und den Umgang mit Menschen“, erzählt der 45-Jährige. Am Ende der Ausbildung stand eine theoretische und praktische Prüfung.

Als gelernter Gärtner ist Dieter Bernhard eng mit der Natur verbunden. Mit seinem früheren Hund Lago war er schon alle Extratouren im Marburger Land abgelaufen.

„Schöner ist es, wenn man in der Gruppe geht“, sagt Bernhard. Voraussetzung sei allerdings, dass die teilnehmenden Hunde „sozialverträglich“ und „abrufbar“ seien; also von ihrem Wesen nicht aggressiv auf andere Hunde reagieren und Kommandos ihrer Herrchen oder Frauchen befolgen; insbesondere dann, wenn die Gruppe während einer Wanderung auf Wildtiere trifft. „Wann immer es geht, laufen die Hunde dabei ohne Leine – selbstverständlich nicht in den Brut- und Setzzeiten“, betont Bernhard.

Service: Die nächste Wanderung findet am Sonntag, 30. September, ab 10 Uhr auf dem Neuludwigsdorfer Panoramaweg statt. Anmelden kann man sich über ein Formular auf www.wanderflat.de

Externes Video: Tipps für Wandern mit Hunden