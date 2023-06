Extrem fit und extrem nass: Langstreckenwander-Tour ein großer Erfolg

Der Sieger mit dem Team der Tourist-Informationen: Jenny Henning, Andrew Kesper, Waldemar Klöckner, Klaus Hamel, Carolin Engelbracht. © pr

Über Stock und Stein – die Langstreckenwander-Tour „Extrem-Extrem“ ist wieder an den Start gegangen. Über Korbach, Willingen und dem Diemelsee haben die Teilnehmer rund 3500 Höhenmeter bezwungen.

Diemelsee-Heringhausen - Waldemar Klöckner aus Hannover wird dem Team des Wandermarathons wohl noch lange im Gedächtnis bleiben. Er ist mit 26,5 Stunden nicht nur der Schnellste auf der 156 Kilometer langen Strecke. Kaum am Ziel, der Tourist-Information in Diemelsee-Heringhausen, angekommen, ist er schon wieder unterwegs zum Zug nach Hannover. „Ich wollte einfach nur noch nach Hause“, erzählt er am nächsten Tag. „Ich habe so eine lange Wanderung noch nie gemacht. Die Herausforderung hat mich gereizt. Zum Ende war es aber schon eine Qual. Das Gewitter, der Regen, die nasse Kleidung, meine Knieschmerzen. Jeder Schritt war ein besonderes Erlebnis“, sagt Klöckner.

„Das ich der Erste war ist schon toll. Das Wichtigste ist aber es geschafft zu haben.“ Die Natur entlang der Strecke sei für ihn ein beeindruckendes Erlebnis gewesen. „Ich hätte nicht gedacht, dass es entlang der Strecke so schön ist. Gerade in der Nacht im Regen und dem aufkommenden Wind. So habe ich Natur noch nie wahrgenommen.“

Die Wanderer sind, so scheint es, Individualisten mit einem großen Gemeinschaftsgefühl. Sie treffen für ein Wochenende aufeinander, laufen in zufälligen Gruppen ein Stück miteinander, helfen sich gegenseitig und trennen sich wieder. Sie werden aber auch gerne umsorgt und so ist das Lob für die Tag und Nacht bereitstehende Organisation, die Betreuung auf der Strecke, dass Angebot der Verpflegungsstationen und den Abholservice groß. Nicht zuletzt wegen des Wetters haben sich 63 der 128 Teilnehmer vorzeitig abholen lassen.

Marcus Ritter aus Dresden kommt mit nur fünf Minuten Abstand als Zweiter ans Ziel. Er ist schon zum dritten Mal dabei. Einmal im Jahr geht er mit einem Freund auf große Wandertour. „Wir laufen aber getrennt, weil wir einen unterschiedlichen Rhythmus haben. Ich gehe gerne allein, denke nach über meinen Alltag und was mich beschäftigt. Der Kopf wird wieder klar“, berichtet er.

„Diesmal war es abenteuerlich, sehr nass und stürmisch. Die nasse Kleidung scheuert, die nassen Schuhe schmerzen noch mehr als sonst. In der Nacht nimmt man alles noch intensiver wahr. Die Müdigkeit ist ein ständiger Begleiter. Aber gerade dann kommt der Ehrgeiz, dass man durchläuft. Wenn man es geschafft hat ist man mental wieder ein Stück stärker“, sagt Ritter.

Was alle gemeinsam haben, ist die Suche nach einer besonderen Herausforderung und nach dem großen Wir-Gefühl, das sich auf großen Wanderungen einstellt. Der Reiz ist, sich dieser Herausforderung zu stellen, den Kopf zu überlisten, damit die Beine wieder laufen, um dann erschöpft, aber zufrieden und vor allem mit viel Begeisterung ins Ziel zu wandern.

Entspannt und fröhlich kommen Eva Heßmann aus Remscheid und Yvonne Oelgeklaus aus der Nähe von Nürnberg als letzte zur letzten Verpflegungsstation in Stormbruch. Sie laufen seit 70 Kilometer zusammen. Sie werden auch die letzten im Ziel sein. „Das macht doch gar nichts“, beteuern beide lachend. „Hauptsache, wir haben es geschafft. Wir haben uns unterhalten können. Es war eine tolle Atmosphäre. Wir sind mega stolz.“

Es ist ein Wandermarathon der Gewinner. Alle gewinnen an dem langen Wanderwochenende: Die 128 Wanderer aus ganz Deutschland und aus dem benachbarten Ausland, das Organisationsteam rund um Klaus Hamel von der Diemelseer Tourist-Information und seinem Willinger Kollegen Andrew Kesper, die Helfer im Check In und auf der Strecke und natürlich die Urlaubsregion entlang der 156 Kilometer langen Strecke. (Barbara Liese)