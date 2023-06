Wandermarathon „Extrem-Extrem“ ist am Donnerstag Nachmittag gestartet

Auf der Heringhäuser Uferpromenade: Rund 140 Starter beteiligen sich seit dem Donnerstag Nachmittag am Wandermarathon „Extrem-Extrem“. 158 Kilometer liegen vor ihnen. © Karl Schilling

Er gehört zu den längsten und härtesten Touren seiner Art: Der Wandermarathon „Extrem-Extrem“ ist am Donnerstag Nachmittag in Heringhausen gestartet.

Diemelsee-Heringhausen – Mit gerunzelter Stirn beobachtet Klaus Hamel in der Diemelseer Tourist-Information das Wetterradar auf dem Computer-Monitor – dunkelblau ist die Wetterfront mit Regen und Gewitter, die sich ankündigt. Starten oder nicht? Er berät sich mit Bürgermeister Volker Becker und Kollegen. Sie entscheiden: Wir warten noch eine halbe Stunde. Und siehe da: Der Regen hört auf, trockenen Fußes starten die rund 140 Teilnehmer am Nachmittag in Heringhausen zum Wandermarathon „Extrem-Extrem“.

Die Jüngsten durchschneiden das Band

Den beiden jüngsten Teilnehmern wird eine besondere Ehre zuteil: Die 14-jährigen Laurens Quick und Bastian Kliem aus Düdinghausen dürfen am Brunnenplatz das Band durchschneiden, damit ist die Strecke offiziell freigegeben. Die beiden sind das erste Mal dabei, sie haben für den Marathon trainiert und sich immer weiter gesteigert – so wie die anderen.



Das Band ist durchschnitten: Andrew Kesper, Bastian Kliem, Laurens Quick und Klaus Hamel geben das Startsignal zum Wandermarathon „Extrem-Extrem“ 2023. © Karl Schilling

Auch Bürgermeister Becker hat wieder seine Wanderschuhe geschnürt. „Wir freuen uns über die vielen Anmeldungen“, sagt er bei der Begrüßung im Haus des Gastes, während draußen noch Regen niedergeht. Einige seien zum wiederholten Male dabei, andere das erste Mal. Alle Altersklassen seien vertreten. Er verteidigt die Startverschiebung: „Unsere Gesundheit hat den obersten Rang.“ Am Ziel gebe es gut gekühltes Bier, verspricht er.



Alternative mit Bus organisiert

Angesichts einer zweiten heranziehenden Regenfront bietet Hamel Vorsichtigen eine Alternative an: Ein schnell organisierter Bus würde sie abends direkt zur zweiten Station Flechtdorf fahren, wo sie auf eine um 20 Kilometer verkürzte Strecke gegen können. Die meisten starten in Heringhausen. 158 Kilometer liegen vor ihnen.

Rund 150 Freiwillige im Einsatz

Applaus bekommen Klaus Hamel und sein Willinger Kollege Andrew Kesper vom Organisationsteam. Sie haben wieder eine schlagkräftige Truppe an ihrer Seite. 16 Männer und Frauen arbeiteten am Check-In, auf der Strecke ist jede Station mit etwa 15 Helfern besetzt, fünf Männer sind auf den Wegen unterwegs, um den Wanderern zur Seite zu sehen. Insgesamt sind bis Samstag rund 150 Freiwillige im Einsatz.

Hamel lobt den Einsatz der Bauhöfe, die auch die Strecken ausgeschildert haben. Kesper hebt die gute Verpflegung an den neun Stationen hervor – das werde eine „48-Stunden-Gourmet-Tour“.

Lange und harte Tour Er gehört zu den längsten und härtesten Touren seiner Art: Der Wandermarathon „Extrem-Extrem“ ist am Donnerstag gestartet. Die Teilnehmer haben innerhalb von 48 Stunden mehr als 150 Kilometer durch Diemelsee, Korbach und Willingen zurückzulegen und dabei etwa 3150 Höhenmeter zu bewältigen. Mehr als 300 Anfragen seien in den vorigen Monaten eingegangen, berichtet Klaus Hamel, aber es habe auch ein paar Abmeldungen gegen, etwa wegen Verletzung. Rund 140 Wanderer aus ganz Deutschland, aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden und der Schweiz stellten sich der Herausforderung – gut ein Drittel seien diesmal Frauen. Es gibt nur kurzen Pausen, Schlaf ist nicht vorgesehen.

Strecke durch drei Kommunen

Start und Ziel ist die Diemelseer Tourist-Information in Heringhausen. Die Strecke führt zunächst um den Diemelsee, weiter geht es über Rhenegge, Adorf, Wirmighausen und Flechtdorf nach Lengefeld und Goldhausen. Über Rhena geht die Tour nach Schweinsbühl, Hemmighausen, Eimelrod, Neerdar und Bömighausen. Die Teilnehmer überqueren die Landesgrenze und wandern am einst waldeckischen Freigrafschaft-Dorf Düdinghausen vorbei, es geht um Usseln herum nach Willingen und dann über Schwalefeld, Rattlar, Ottlar und Stormbruch zurück zum Startpunkt. Dann haben sie mehr als 150 Kilometer zurückzulegt und etwa 3150 Höhenmeter überwunden.

Unterwegs gibt es neun Stationen mit Verpflegung und zwei Ruhestationen, an denen auch Kleidung gewechselt werden kann. Das Betreuer-Team achtet darauf, dass sich die Teilnehmer an den Stationen melden. Ein kostenloser Fahrdienst holt Wanderer ab, die die Tour abbrechen müssen.

Herausforderung besteht seit 2017

Seit 2017 gibt es diese Herausforderung für gut Trainierte. Bei der Premiere schafften es 55 Sportler bis ins Ziel, 2018 waren es 74, im Jahr darauf schon 87. Nach der Corona-Zwangspause starteten im vorigen Jahr 139 Teilnehmer, 93 von ihnen erreichten das Ziel. Die Bestzeit liegt bei 25,5 Stunden.

Organisatoren sind die Touristiker der Gemeinden Diemelsee und Willingen und der Stadt Korbach. Besonders hart sei das Wandern in der Nacht, erklären sie. Wenn alles Dunkel sei und der Körper schlafen wolle, schwinde die Motivation. Gerade die letzten Stunden zögen sich endlos. „Da muss der Kopf den Körper besiegen.“



Eigenen Grenze ausloten

Gründe zur Teilnahme gebe es ausreichend: Es gelte, die eigenen Grenzen ausloten, das Erfolgserlebnis zu spüren und Körper und Geist in Einklang zu bringen. Die Wanderer seien abseits der Straßen unterwegs, fühlten sich aufgehoben in der Natur und erlebten ihre Kräfte unmittelbar. Das seien prägende Erfahrungen.



Landschaftliche Vielfalt genießen

Und es gebe noch eine Belohnung: Die Teilnehmer erleben die landschaftliche Vielfalt: die glitzernden Fluten des Diemelsees, die sanft geschwungene Bergwelt des Uplands mit ihren Hochheiden, malerische Dörfer, die Hansestadt Korbach und den Naturpark Diemelsee. Deshalb laute das eigentliche Motto: „Der Weg ist das Ziel.“

Wie viele Teilnehmer 2023 das Ziel erreichen und wie lange sie brauchen, zeigt sich bis Samstag Nachmittag.