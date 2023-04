Korbach: Kinoabend mit Martina Gedeck am 2. Mai

Von: Marianne Dämmer

Stellen den Kinofilm „Samstagmittag, 12 Uhr“ vor: (von links) Prof. Thomas Henke, seine Frau Peggy Henke und Museumsleiter Dr. Arnulf Scriba. © Marianne Dämmer

Das Korbacher Bonhage-Museum lädt zu einem Filmabend mit anschließendem Empfang ins „CineK“ ein: Der Film „Samstagmittag, 12 Uhr“ mit der Schauspielerin Martina Gedeck ist am kommenden Dienstag, 2. Mai, um 19 Uhr im Korbacher Kino „Cine K“ zu sehen. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.

Korbach – „Samstagmittag, 12 Uhr“ ist der neuste Kinofilm von Peggy und Thomas Henke. Er entstand nach den Tagebüchern (1941 bis 1943) von Etty Hillesum, einer intellektuellen Jüdin aus den Niederlanden. „Der Film folgt der Chronologie der Tagebücher, die sie mit Ende 20 schrieb und die mit der Beschreibung eines Verliebtseins beginnen und mit dem Abtransport nach Auschwitz enden“, erklärt Professor Thomas Henke, der aus Korbach stammt und an der Hochschule Bielefeld Neue Medien lehrt. Seit 1997 arbeitet er eng mit dem Korbacher Museum zusammen, wo auch sein Archiv gelagert ist.

„Ihre Aufzeichnungen zeigen ihre menschliche und spirituelle Entwicklung vor dem Hintergrund der drohenden systematischen Vernichtung der Jüdinnen und Juden und um ihre eigene Vernichtung“, erklärt Peggy Henke und sagt weiter: „Ihre Geschichte hat uns nicht mehr losgelassen. Nach mehrmaligem Lesen haben wir in den Aufzeichnungen Linien und Strukturen entdeckt, die wir herausarbeiten konnten.“ So haben Peggy und Thomas Henke das 130-seitige Original auf 30 Seiten verdichtet.

Der Film konzentriert sich auf das gesprochene Wort. „Martina Gedeck transportiert die Texte“, erklärt Thomas Henke. Sie liest in einem dunklen Raum, einer Black Box aus dem Tagebuch; die Zuhörer werden Zeuge von Etty Hillesums Hinwendung zum Inneren und Göttlichen, ihrer Auseinandersetzung mit Leid und Tod, aber auch des Vorwurfs, zu passiv ihrem eigenen Schicksal gegenüberzustehen. „Denn sie versucht nicht, sich zu retten. Sie sagt an einer Stelle: „Wenn ich nicht gehe, wird ein anderer an meiner Stelle gehen. Und man spürt genau, wann Etty Hillesum weiß, dass sie sterben wird“.

Ihre Tagebücher seien ein historischer Bericht und zugleich eine Innenperspektive, die das Existenzielle an sich beschreibe, sie sei Chronistin ihrer Zeit und ihres Menschseins. Deutlich werde zudem die Bedeutung des menschlichen Ausdrucks: „Es wird ihr durch die Sprache möglich, im Haltlosen den Kontakt zu sich selbst nicht zu verlieren“, so Thomas Henke: „Die große Kunst besteht darin, dass die Menschen von den Texten berührt werden, und doch Distanz wahren können zu der Einmaligkeit dieser Existenz.“

„Der Film ist anspruchsvoll, hochinteressant und weiterführend“, sagt Dr. Arnulf Scriba, Leiter des Wolfgang-Bonhage-Museums in Korbach. „Er ist ein wichtiger Beitrag zur Erinnerungskultur. Wie Menschen unter den Verbrechen der deutschen Besatzung litten, immer von Deportation bedroht, kommt in dem Film eindrucksvoll rüber“.

Der Kinofilm, eine Produktion von Henke-Medien in Kooperation mit Heldfilm, hatte seine Premiere im Sprengelmuseum in Hannover, dann wurde er unter anderem in Graz gezeigt. In Korbach ist er erstmals zu sehen. Finanziert wird der Kinoabend aus dem Museumsetat und einer großzügigen Spende des Lions-Clubs Korbach-Bad Arolsen.

Der Film „Samstagmittag, 12 Uhr“ ist am Dienstag, 2. Mai, um 19 Uhr im Korbacher Cine K zu sehen. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten, Telefon 05631/53-289 oder per E-Mail museum@korbach.de

