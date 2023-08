Das Geld fließt in die örtliche Infrastruktur 

Warten auf den genauen Grundsteuer-Betrag auch in Waldeck-Frankenberg

Um Geld und Einsparmöglichkeiten geht es im jetzt vorgelegten Haushalt. © Revierfoto/dpa

Viele Hauseigentümer würden gerne wissen, wie viel Grundsteuer sie nach der Reform ab 2025 zahlen müssen. Auch der Bund der Steuerzahler und der Eigentümerverband Haus & Grund in Hessen fordern so schnell wie möglich Klarheit.

Dafür müssten aber zunächst die Kommunen ihre künftigen Hebesätze bekannt geben. Diese entscheiden letztlich über die Höhe der zu zahlenden Steuer.

Mit einer raschen Bekanntgabe ist aber nicht zu rechnen.

Das Land hat angekündigt, Mitte 2024 eine Liste mit den Empfehlungen für die künftigen Hebesätze der hessischen Kommunen veröffentlichen zu wollen. In dieser Liste sollen die Hebesätze so berechnet sein, dass in den einzelnen Kommunen der Ertrag aus der Grundsteuer in etwa gleich bleibt. Dies war ein Versprechen, das Land und Bund im Vorfeld der Reform abgegeben hatten.

Die Kommunen werden zwar rechtlich nicht an die Empfehlung des Landes gebunden sein. Das Land sorgt durch die Transparenz aber dafür, dass die Eigentümer nachvollziehen können, ob sich die Städte und Gemeinden an die Zusagen halten.

Eine frühere Veröffentlichung der Liste scheint aber unwahrscheinlich. Nach Auskunft der Oberfinanzdirektion in Frankfurt müsse die Bearbeitung der Grundsteuererklärungen zunächst weiter voranschreiten. Aktuell seien 1,6 von insgesamt 2,7 Millionen Bescheiden zu den neuen Grundsteuermessbeträgen versandt. Diese Messbeträge werden später mit dem Hebesatz der Kommune multipliziert, um die Höhe der Grundsteuer zu ermitteln.

Die weitere Bearbeitung der Steuererklärungen werde aber noch „etwas Zeit in Anspruch nehmen“, so die Oberfinanzdirektion. Erst dann ließen sich belastbare Empfehlungen für Hebesätze abgeben. „Um möglichst exakte Hebesatzempfehlungen abgeben zu können, haben wir zudem die Forschungsstelle Künstliche Intelligenz beim Finanzamt Kassel eingebunden“, so eine Sprecherin der Oberfinanzdirektion.

Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen von Städten und Gemeinden. Nach dem aktuellen Stand, so berichtet der Bund der Steuerzahler, liegt Vöhl mit einem Hebesatz 540 Punkten an der Spitze im Kreis, am wenigsten zahlen die Bürger mit 360 Prozent in Bad Wildungen. Die Reform soll nun dazu dienen, die jahrzehntelange Ungleichbehandlung von Eigentümern – die das Bundesverfassungsgericht bereits 2018 moniert hatte – aufzuheben.

Unterstützung durch Künstliche Intelligenz

Genau 94 382 Erklärungen zur neuen Grundsteuer hatte das Finanzamt Korbach-Frankenberg erwartet, rund 90 000 sind es bis Anfang August geworden. Die Bearbeitung der Erklärungen läuft in allen hessischen Finanzämtern auf Hochtouren. Gut die Hälfte der Grundsteuerpflichtigen in Waldeck-Frankenberg haben inzwischen einen Bescheid über ihren künftigen Grundsteuermesserbetrag erhalten. Wir hoch die tatsächliche Grundsteuer ausfallen wird, ergibt sich durch den Hebesatz, dem Multiplikator.

Kann der Zeitplan eingehalten werden, wird Mitte 2024 das hessische Finanzministerium den Städten und Gemeinden Empfehlungen zu diesem Hebesatz geben. „Wir werden die Kommunen unterstützen und ihnen – wie zugesagt – eine Hebesatzempfehlung geben, um die politisch zugesagte Aufkommensneutralität der Grundsteuerreform bezogen auf die jeweilige Kommune zu ermöglichen. Diese Hebesatzempfehlung werden wir auch veröffentlichen. Die endgültige Entscheidung trifft am Ende aber selbstverständlich die Kommune im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung“, heißt es aus dem Ministerium.



Jochen Kilp, Bund der Steuerzahler Hessen © Martina Biedenbach

Um möglichst belastbare Hebesatzempfehlungen abgeben zu können, hat die hessische Finanzverwaltung die Forschungsstelle Künstliche Intelligenz beim Finanzamt Kassel eingebunden. Damit arbeiten IT-Experten, die sich unter anderem auf Datenanalyse und mathematische Systeme spezialisiert haben, gemeinsam und wissenschaftlich begleitet an der Berechnung der aufkommensneutralen Hebesätze. Mit der Veröffentlichung der Hebesatzempfehlungen ist Mitte des Jahres 2024 zu rechnen. In welcher Form die Veröffentlichung erfolgen wird, steht allerdings noch nicht fest.



Im vergangenen Jahr konnte der Landkreis insgesamt Grundsteuereinzahlungen von 23,56 Millionen Euro verbuchen. Im ersten Quartal dieses Jahres waren es 5,7 Millionen Euro. Keine Kommune in Waldeck-Frankenberg plant – Stand jetzt – bis 2026 die Gewerbe- und/oder Grundsteuern zu erhöhen.



Bis zur Veröffentlichung der Empfehlungen des Finanzministeriums bleibt es für Bürger und Kommunen spannend. „Auch wenn das hessische Flächenmodell als verfassungskonform gilt, kann man Ungerechtigkeiten wohl nicht ausschließen“, vermutet Jochen Kilp, Vorstandsmitglied des hessischen Steuerzahlerbunds. „Es werden zum Beispiel die Quadratmeter, die auf einer Scheune im Upland stehen, genauso bewertet wie eine Penthouse-Wohnung in Frankfurt. Es gibt auch keine automatischen Wertsteigerungen, nur weil der Kaufwert eines Objektes in der Nachbarschaft steigt“. Dieses Beispiel macht deutlich, dass gerade in ländlichen Gebieten die Kommunen mit dem Hebesatz einen Ausgleich schaffen können.



Doch wie sich die Belastung durch die Grundsteuer B in den Städten und Gemeinden im Zuge der Grundsteuerreform ab 2025 tatsächlich entwickelt, ist im Augenblick noch nicht absehbar. Der durchschnittliche Hebesatz der Kreis-Kommunen stieg in der Vergangenheit auf 416 Prozent. Bei der Gewerbesteuer hat keine Kommune zugeschlagen. Diemelsee liegt weiter mit einem Hebesatz von 500 Prozent den Spitzenplatz im Landkreis. Die geringste Belastung, mit einem Hebesatz von je 357 Prozent müssen die Gewerbetreibenden in Allendorf (Eder), Diemelstadt und Frankenberg tragen. Der Landkreis liegt mit durchschnittlichen 390 Prozent nun genau auf dem hessischen Schnitt von 2022.

Das Geld fließt in die örtliche Infrastruktur

Grund- und Gewerbesteuer sind für die Kommunen wichtige Einnahmequellen zur Finanzierung der örtlichen Infrastruktur. Das Geld fließt zum Beispiel in Schulen, Kindertagesstätten und Skaterbahnen. In der gerade veröffentlichten jährlichen Kommunalfinanzanalyse des Bundes der Steuerzahler Hessen werden den Städten und Gemeinden im Landkreis finanzielle Stabilität und eine leichte Entspannung bescheinigt.



Wie im vergangenen Jahr weisen von 21 Kreiskommunen Bad Arolsen, Bad Wildungen, Frankenau, Frankenberg, Twistetal und Volkmarsen noch immer ein Haushaltsdefizit aus, können es aber im Jahresabschluss durch die Entnahme aus Rücklagen ausgleichen. „Unsere Daten zeigen zwar eine begrüßenswerte Entspannung, nichtsdestotrotz stehen die Städte und Gemeinden auch im Kreis Waldeck-Frankenberg enorm unter Druck. Herausforderungen wie die wachsende Zahl an Flüchtlingen, die Energiekrise, vielerorts zurückgehende Gewerbesteuereinnahmen und steigende Zinsen sorgen für erhebliche Belastungen. Die Städte und Gemeinden sind daher gefordert, verstärkt ihre freiwilligen Aufgaben und Standards zu hinterfragen sowie Prioritäten zu setzen“, sagt Jochen Kilp vom Bund der Steuerzahler Hessen. „Es gilt, rechtzeitig Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten, damit die kommunalen Finanzen nicht nachhaltig in Schieflage geraten, denn dies führt in der Regel zu Steuererhöhungen, enormer Neuverschuldung oder Investitionskürzungen.“

Von Barbara Liese und Bastian Ludwig