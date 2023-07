Weiter Probleme auf Strecken der Kurhessenbahn in Waldeck-Frankenberg

Von: Klaus Jungheim

Die Züge der Kurhessenbahn rollen oft nicht regelmäßig. Das Symbolbild zeigt einen Regionalexpress der Kurhessenbahn an einem beschrankten Bahnübergang. © Elmar Schulten

Die Personalnot ist nicht behoben. Es gibt weiter Probleme auf den Strecken der Kurhessenbahn in Waldeck-Frankenberg.

Waldeck-Frankenberg – Warnstreiks, Gleisbauarbeiten, Personalmangel aus gesundheitlichen Gründen: Seit bald einem Jahr kommt es auf dem Streckennetz der Deutsche-Bahn-Tochter Kurhessenbahn in Waldeck-Frankenberg fast regelmäßig zu Problemen mit Zugverbindungen. Entweder wird Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten, regulärer Ein-Stunden-Takt wird für eine gewisse Zeit im Zwei-Stunden-Takt gefahren oder es fallen Verbindungen ganz aus. Bahnreisende sind genervt.

Einen hohen Krankenstand hat die Kurhessenbahn mit Sitz in Kassel derzeit insbesondere bei den Triebfahrzeugführern. Hinzu kommen gelegentliche krankheitsbedingte Ausfälle beim Stellwerkspersonal. Die Deutsche Bahn (DB) versucht nach eigenen Angaben, kurzfristig Ersatz für erkrankte Mitarbeiter zu finden. „Dabei haben wir unter anderem mit DB-Unternehmen anderer Regionen Kontakt aufgenommen. Jedoch war es leider nicht möglich, die dortigen Personale an die Kurhessenbahn auszuleihen, da alle Lokführer vor Ort benötigt werden“, beschreibt eine Sprecherin der DB-Abteilung Kommunikation Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Kurhessenbahn habe zudem Anfragen bei privaten Verkehrsunternehmen gestartet und prüfe, ob eine befristete und kurzfristige Übernahme von Teilleistungen möglich sei. Triebfahrzeugführer seien bundesweit auch bei anderen Bahnen ein rares Gut, schildert die Sprecherin, die nicht namentlich genannt werden wollte.

Darüber hinaus führe die Deutsche Bahn ihre „seit Jahren laufende Joboffensive mit Hochdruck fort. Dieses Jahr werden bei der DB 26 000 neue Kollegen an Bord kommen, darunter auch zahlreiche Personale für das Fahren von Zügen“. Trotzdem könne ein sehr hoher Krankenstand zu einer angespannten Personalsituation führen.

Die Sprecherin weist Vorwürfe zurück, die in jüngster Zeit praktizierte Reduzierung des Ein-Stunden-Takts auf Zwei-Stunden-Takt sei ein Versuch, quasi durch die Hintertür schleichend einen Zwei-Stunden-Takt generell fest zu etablieren. Und zwar, um Geld zu sparen. „Der Nordhessische Verkehrsverbund hat bei der Kurhessenbahn ein fest definiertes Zugangebot bestellt. Es nicht vorgesehen, dieses zu reduzieren. Im Gegenteil, es wird versucht, möglichst viele Züge in Nordhessen in den betrieblichen und infrastrukturellen Möglichkeiten zu fahren“, betont die Sprecherin. (Klaus Jungheim)

Streckensperrung verlängert Wegen einer Störung im Bauablauf ist auf der Bahnlinie RB/RE97 die baustellenbedingte Streckensperrung zwischen Frankenberg und Korbach bis einschließlich Freitag, 14. Juli, verlängert worden. Ursprünglich war die Sperrung nur bis zum 1. Juli geplant. Aufgrund der noch immer angespannten Personalsituation kommt es außerdem weiterhin zu Zugausfällen auf verschiedenen Linien. Infos dazu: nvv.de/fahrplanauskunft, nvv.de/baustellen, Tel. 0800/939 0800, NVV-App