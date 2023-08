Weitere Sachbeschädigungen durch Bierflaschenwürfe - Erneuter Zeugenaufruf

Von: Elmar Schulten

Teilen

Unbekannte haben in mehreren Dörfern von Külte bis Ober-Waroldern Bierflaschen gegen Hauswände und Fenster geworfen. © picture alliance / dpa

Nach den Bierflaschenwürfen in Arolsen, Mengeringhausen und Elleringhausen haben sich weitere Geschädigte aus Twiste, Nieder- und Ober-Waroldern sowie aus Külte bei der Polizei gemeldet. Die Polizei ermittelt und bittet weiterhin um Zeugenhinweise.

Twsitetal/Volkmarsen - In Folge des jüngsten Zeugenaufrufs wurden vier weitere Fälle bekannt, bei denen es teilweise zu Sachschäden kam und die sich mutmaßlich in der gleichen Nacht ereigneten. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiterhin an und es wird erneut um Hinweise gebeten.

In Twistetal-Twiste versuchten Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Freitag, 11. August, um kurz vor Mitternacht mittels einer Bierflasche das Fenster eines Einfamilienhauses einzuwerfen, was jedoch misslang. Es entstand kein Sachschaden.

Nur einmal danebengeworfen

Im Bereich Volkmarsen-Külte zerstörten Unbekannte zwei Fensterscheiben eines Einfamilienhauses ebenfalls mittels Bierflasche, es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Im Twistetaler Ortsteil Nieder-Waroldern wurde ein Fahrzeug durch eine „Heineken“-Bierflasche beschädigt. Hier hinterließ der Unbekannte einen Schaden in Höhe von 2000 Euro. Im Bereich Twistetal Ober-Waroldern wurde mit einer gefüllten Bierflasche versucht, die Hauseingangstür einer Ferienwohnung zu treffen, was jedoch misslang. Es entstand kein Sachschaden.

Polizei bittet um Hinweise auf den oder die Täter

Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich Twistetal, Volkmarsen und Bad Arolsen gesehen haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Taten von ein und denselben unbekannten Tätern begangen wurden.

Hinweise bitte direkt an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.