Kreis Waldeck-Frankenberg plant weiteres Verwaltungsgebäude in Korbach

Kosten liegen bei etwa 16,7 Millionen Euro

+ © Karl Schilling Baupläne für den Standort Korbach: Auf dieser Wiese gegenüber dem Finanzamt soll ein neues Gebäude für die „sozialen Dienste“ der Kreisverwaltung entstehen, ob als Neubau oder als Anbau ans Kreishaus steht noch nicht fest. © Karl Schilling

Der Landkreis Waldeck-Frankenberg will auf einem Grundstück am Korbacher Finanzamt ein weiteres Verwaltungsgebäude bauen, in dem die drei Fachdienste Gesundheit, Jugend sowie soziale Angelegenheiten zusammengefasst werden.