„Welt braucht Menschen wie euch“: Viel Lob für Abiturienten der CRS

Abitur an der Bad Arolser Christian-Rauch-Schule: Zeugnisse überreicht

+ © Julia Janzen Die besten Abiturienten des Jahrgangs ehrte Bernd Zaloga, Vorsitzender des Ehemaligenvereins (links). Mit Note 1,0 verließen die Schule Florian Umlauf, Gero Göbel, Dana Hesse, Sarah Maßbeck, Joel Wöllenstein und Aila Sichler. Rechts Schulleiter Markus Wagener. © Julia Janzen

Zum 99. Mal verabschiedeten sich am Wochenende erfolgreiche Absolventen von der Christian-Rauch-Schule. Im feierlichen Rahmen bekamen sie am Samstag ihre Abitur-Zeugnisse.

Bad Arolsen – „Ihr seid ein besonderer Jahrgang, sehr selbstständig und hoch engagiert“, lobte Schulleiter Markus Wagener gleich zu Beginn der Abitur-Feier. „Die Welt braucht dringend Menschen wie euch“, betonten die Lehrerinnen Tina Römer und Sonja Wahle.

+ Für besonderes Engagement bekam Alain Lukianoff den Abiturpreis der Bad Arolser Lions von Bernd Radeck überreicht. © Julia Janzen

Mit dem „Triumphmarsch“ von Verdi, gespielt vom Orchester des Gymnasiums, begann die feierliche Verabschiedung von 92 Absolventen in der Mengeringhäuser Stadthalle. Und für die jungen Frauen und Männer war der Vormittag ein tatsächlicher Triumphmarsch: 35 schafften ihr Abi mit einer eins vor dem Komma, die Schule liegt mit einer Durchschnittsnote von 2,16 über dem Hessen-Schnitt und auch menschlich, so wurde mehrfach deutlich, verlassen besondere Absolventen die Schule.

„Glaubt an euch, seid zielstrebig und scheut nicht das Risiko“, gab Markus Wagener den Abiturienten mit auf den Weg. „Ihr habt Großartiges geleistet – nicht nur im Bier-Pong“, sagte der Schulleiter lachend. „Wir als Schule werden euch vermissen.“

+ Lukas Klausen, Abiturient und Empfänger des Rotary-Abiturpreises © Privat

Dass das auf Gegenseitigkeit beruht, machten Melissa Ordelt und Noah Pavlik-Kleckner deutlich, die stellvertretend für den Abitur-Jahrgang sprachen. „Wir sind sehr stolz, dass wir das gemeinsam geschafft haben“, sagten sie. „Jetzt ist die Zeit, Fehler zu machen, zu studieren, sich zu verlieben und wirklich zu verlieben, seine Meinung zu vertreten und seine Meinung wieder zu ändern“, so Pavlik-Kleckner. Die beiden Sprecher dankten stellvertretend für alle den Lehrerinnen und Lehrern, dem Hausmeister der Schule und der Sekretärin, vor allem aber auch ihren Eltern, „die uns nie im Stich gelassen und immer an uns geglaubt haben. Vielen Dank, wir haben euch lieb.“

Im Namen der Lehrkräfte sprachen Tina Römer und Sonja Wahle. „Danke, dass wir euch kennenlernen durften“, sagten sie und betonten mehrfach: „Ihr seid wunderbar, so wie ihr seid.“ Der Jahrgang habe viel auf die Beine gestellt in Sachen „grüne CRS“, sei aber auch gleich nach Beginn des Kriegs in der Ukraine aktiv geworden, um Unterstützung zu leisten in Form von Spenden. Doch nicht nur den Beginn dieses Krieges hätten die jungen Leute erfahren müssen, sondern auch die Corona-Pandemie.

+ Traditionelles Abschlussfoto: Die 92 Absolventen der Christian-Rauch-Schule kamen für das gemeinsame Foto am Sportplatz in Mengeringhausen zusammen. In der Stadthalle feierten sie mit ihren Familien und Lehrern das Ende ihrer Schullaufbahn. © Julia Janzen

Dass die vergangenen Jahre für die Absolventen deshalb nicht so leicht gewesen seien, sagte auch Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese. Das erreichte Abitur sei deshalb auch das Symbol für Ehrgeiz, Disziplin und Durchhaltevermögen. „Es ist ganz, ganz toll, was Sie geschafft haben“, sagte Frese. „Die Zukunft braucht Sie alle.“ Gerd Frese, Vorsitzender des Bad Arolser Stadtparlaments, betonte: „Diese Stadt ist stolz auf Sie.“ Er mahnte, dass Stillstand ein Rückschritt sei und erinnerte die Absolventen: „Egal wo Sie sind in der Welt, an Viehmarkt kommen alle hier her.“ Dekanin Eva Brinke-Kriebel wünschte den Absolventen, „dass Sie alles auf der Haben-Seite verbuchen können. mehr gute als schlechte Erfahrungen und erreichbare Ziele“.

Der Samstagvormittag klang mit einem Sektempfang in der Stadthalle aus, den der zwölfte Jahrgang der CRS organisiert hatte. Am Abend wurde dann noch der Abi-Ball gefeiert. jj