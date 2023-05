Waldeck-Frankenberg: Landkreis, Städte und Gemeinden stehen im Wettbewerb um Fachkräfte

Von: Philipp Daum

Teilen

Auf den eigenen Nachwuchs setzen: Lars Fuchs (19) macht bei der Gemeinde Haina/Kloster eine dreijährige Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Der Geismarer hat die Ausbildung im August 2022 begonnen. Er interessiert sich besonders für das Thema Finanzen. © Martina Biedenbach

Fast 60 neue Stellen will der Landkreis Waldeck-Frankenberg dieses Jahr schaffen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem er nicht gezielt nach Fachkräften sucht. Stellenanzeigen finden sich in Zeitungen, auf der Kreis-Homepage oder in Sozialen Medien.

Wenngleich die wenigsten Stadt- und Gemeindeverwaltungen in Waldeck-Frankenberg zuletzt Personal an den Landkreis verloren haben, werden die Anstrengungen des Kreises dort zum Teil mit Sorge gesehen.

In den Kommunalverwaltungen, die oft große Arbeitgeber im Ort sind, ist der Fachkräftemangel nämlich auch deutlich zu spüren.

„Wir haben eine frischgebackene Verwaltungsfachangestellte, die bei uns eine neue Planstelle bekommen hatte und den Lehrgang zur Verwaltungsfachwirtin machen wollte, an den Kreis verloren“, berichtet der Diemelstädter Bürgermeister Elmar Schröder. Beim Landkreis habe sie eine deutlich höher dotierte Stelle im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst erhalten. „Das war in unserem Stellenplan nicht abbildbar.“ Schröder weist darauf hin, dass man in einem Arbeitnehmermarkt angekommen sei. „Es kann auch jeder frei wechseln, das ist okay.“ Ärgerlich beim Vorgehen des Kreises sei aber, dass eine junge, gerade fertig ausgebildete Verwaltungskraft solch einen Sprung mache, denn ihr fehlten sowohl Lebenserfahrung als auch die fachliche Erfahrung. „Solche Sprünge führen dazu, dass sich ein Bachelorstudium zum Verwaltungsfachwirt nicht mehr lohnt.“ Die starke Personalaufstockung beim Kreis sieht Schröder kritisch – denn wenn nur über Geld geködert werde, zahlten Kommunen den eigenen Ausverkauf per Kreisumlage sogar selber.

Elmar Schröder, Bürgermeister in Diemelstadt © PR

„Obwohl wir noch keine Fachkräfte an den Landkreis verloren haben, verfolgen die die Lage sehr aufmerksam“, sagt der Hatzfelder Bürgermeister Dirk Junker. Ein wesentlicher Grund für den zunehmenden Wettbewerb um Verwaltungskräfte sei die unterschiedliche Auffassung bei der Bewertung von Stellen.

Das sieht auch der Gemündener Bürgermeister Frank Gleim so. Er weist zwar darauf hin, dass aus seiner Verwaltung in jüngster Zeit niemand zum Landkreis gewechselt sei. Allerdings sei der Wettbewerb um Fachkräfte längst da. „Hierbei hat der Kreis wegen seiner finanziellen Möglichkeiten und Stellenvielfalt bei möglichen Eingruppierungen einen großen Vorteil gegenüber den kleinen Kommunalverwaltungen.“

„Der Kreis und die Kommunen sind sich der herausfordernden Situation auf dem Arbeitsmarkt bewusst“, teilte Landrat Jürgen van der Horst auf Anfrage mit. In der letzten Kreistagssitzung 2022 sei daher beschlossen worden, nach Möglichkeit bei der Nachwuchsgewinnung mit den Kommunen zusammen zu arbeiten.

Landrat Jürgen van der Horst © PR

Der Fokus liegt auf Praktika und Ausbildung

Der Landkreis sowie die 21 Städte und Gemeinden in Waldeck-Frankenberg werden von den jeweiligen Verwaltungschefs zudem gerne als „kommunale Familie“ bezeichnet. Doch wenn es um Fachkräfte geht, ist ein Wettbewerb zwischen den „Familienmitgliedern“ kaum zu vermeiden. Die Frage ist: Wie reagieren die Verwaltungen darauf?

„Der Fachkräftemangel ist auch im öffentlichen Dienst deutlich spürbar“, sagt der Edertaler Bürgermeister Klaus Gier und ergänzt: „Wir bilden alle drei Jahre eine Verwaltungsfachangestellte aus und versuchen, diese dauerhaft zu behalten. Dadurch wird aber unser Bedarf für geplante und ungeplante Veränderungen und insbesondere zusätzliche Aufgaben nicht gedeckt.“



In Lichtenfels wird ebenfalls ausgebildet. „Unsere Azubis waren zuvor als Praktikanten in der Stadt. Wir bieten generell Praktika an, damit junge Menschen sich in den verschiedenen Bereichen der Stadt ein Bild verschaffen können“, sagt Bürgermeister Henning Scheele. Durch Ausbildung und gezielte Einstellungen versuche man, positiv und vorausschauend die Entwicklung zu steuern. „Darüber hinaus versuchen wir durch Interkommunale Zusammenarbeit, zum Beispiel bei der Digitalisierung mit Vöhl, Edertal und Waldeck – attraktive Arbeitsplätze auch in kleinen Kommunen für Fachkräfte anzubieten.“



Das sieht Bürgermeister-Kollege Lothar Koch aus Burgwald ähnlich. Auch er hält „die Verstärkung und den Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit“ für wichtig. Gleichzeitig müsse es aber ein neues und attraktiveres Entgeltgefüge für den öffentlichen Dienst geben.



In Rosenthal wird unter anderem das Thema „Ausbildung“ wieder groß geschrieben. „ In diesem Jahr werden wir zum 1. September einen Auszubildenden einstellen, diese Stelle ist bereits besetzt. Zuletzt wurde in Rosenthal 2015 ausgebildet“, berichtet Bürgermeister Stefan Jakob. Auszubildende könnten nur die Lösung für die Zukunft sein.



„Der Konzern Stadt ist zweitgrößter Arbeitgeber nach den Conti-Werken in Korbach. Natürlich bleibt es dabei nicht aus, dass wegen der Wohnortnähe oder anderen berufsorientierten Gründen auch Wechsel stattfinden“, sagt Korbachs Verwaltungschef Klaus Friedrich. Genauso gelte dies für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber, wenn man von anderen Behörden oder Arbeitgebern Mitarbeiter generiere.



In der Gemeinde Haina ist ein deutlicher Rückgang der Bewerberzahlen für ausgeschriebene Stellen erkennbar. Das berichtet Bürgermeister Alexander Köhler. „Wir versuchen dem entgegenzutreten, in dem wir vermehrt junge Leute frühzeitig in die Verwaltung einbinden. Beispielsweise bilden wir seit Jahren regelmäßig im Berufszweig Verwaltungsangestellte aus und bieten schulbegleitende Praktika an“, sagt der Verwaltungschef. Das Problem des Fachkräftemangels werde aber nicht durch bessere oder zielgenauere Recruiting-Konzepte gelöst. „Vielmehr muss das derzeit vorhandene Aufgabenspektrum der Verwaltung reduziert werden, damit kein weiterer Personalaufbau notwendig wird. Hier bietet die leider noch immer zu langsam voranschreitende Digitalisierung eine große Chance für diese Dienstleistungsbranche“, so Köhler. Gesellschaft und Politik sollten nach Ansicht des Hainaer Bürgermeisters hier unterstützend tätig werden, indem sie gemeinsam an einer deutlichen Reduzierung der Normvorgaben arbeiten.

Wechsel von der Stadt- oder Gemeindeverwaltung zum Landkreis? Das antworten die Bürgermeister

Hat Ihre Verwaltung in jüngster Zeit Mitarbeiter an den Landkreis verloren? Diese und andere Fragen stellte unsere Zeitung allen Bürgermeistern in Waldeck-Frankenberg. Nicht alle haben geantwortet. Mit „Nein“ bezüglich eines Wechsels eigener Mitarbeiter zum Landkreis antworteten Henning Scheele (Lichtenfels), Karsten Kalhöfer (Vöhl), Christian Klein (Battenberg), Claus Junghenn (Allendorf-Eder), Stefan Jakob (Rosenthal), Alexander Köhler (Haina), Hendrik Vahle (Volkmarsen), Stefan Dittmann (Twistetal), Frank Gleim (Gemünden), Dirk Junker (Hatzfeld) und Klaus Gier (Edertal).



Aus der Gemeindeverwaltung in Burgwald wechselte laut Bürgermeister Lothar Koch eine Auszubildende nach dem Ende ihrer Ausbildung zum Kreis.



„Bei uns ist vor eineinhalb Jahren eine Verwaltungsfachangestellte zum Landkreis gegangen“, berichtete Jürgen Vollbracht, Bürgermeister in Waldeck.



Der Willinger Verwaltungschef Thomas Trachte sagte: „Ich bin seit 19 Jahren als Bürgermeister für die Gemeinde Willingen tätig. In dieser Zeit hat es einen Fall gegeben, in dem ein bei uns ausgebildeter Mitarbeiter zum Landkreis gewechselt ist. Das war zwar schade für uns, allerdings auch nichts Besonderes. Ich denke, es ist normal, dass sich Mitarbeiter auch mal beruflich verändern und sich auf Stellenausschreibungen anderer Kommunen bewerben. Das gehört zum Arbeitsleben dazu.“ Die Gründe für solche Personalbewegungen seien die Wünsche und Präferenzen des betroffenen Arbeitnehmers. Dazu gehörten berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, neue Aufgabengebiete mit neuen Herausforderungen und finanzielle Aspekte.



„Die Wechselbereitschaft der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hält sich in Grenzen. Das liegt daran, dass der Konzern Stadt Korbach als Leitbild immer im Mittelpunkt ein teamorientiertes, ein faires, ein gutes und vertrauensvolles Miteinander bei gleichzeitigen guten Aufstiegschancen und Verdienstmöglichkeiten darstellt“, teilte Korbachs Bürgermeister Klaus Friedrich auf Anfrage mit.

Mehr zu diesem Thema lesen sie in unserer gedruckten Ausgabe vom Mittwoch, 3. Mai 2023