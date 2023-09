Wetter: In Waldeck-Frankenberg hat es 2022 nur 818 Mal geblitzt

Von: Lutz Benseler

Blitze erhellen die Nacht. © Patrick Pleul/dpa

Im vergangenen Jahr hat es in Waldeck-Frankenberg 818 Mal geblitzt – und damit deutlich weniger als im Vorjahr.

Waldeck-Frankenberg – Deutschlandweit registrierte der Blitz-Informationsdienst von Siemens im vergangenen Jahr insgesamt 242 000 Erdblitze in ganz Deutschland. Dies waren weniger als die Hälfte (49 Prozent) des Vorjahreswertes (491 000).

Die Stadt Kempten im Allgäu ist Spitzenreiter – zumindest, wenn es um die höchste Blitzdichte geht. Nirgendwo in Deutschland blitzte es im vergangenen Jahr häufiger. So steht es im kürzlich veröffentlichten Siemens-Blitzatlas 2022. Laut dem Ranking kommt Kempten auf 2,4 Blitzeinschläge pro Quadratkilometer. Und lässt damit den Landkreis Waldeck-Frankenberg weit hinter sich. Der kommt auf 0,44 Blitze pro Quadratmeter.

Wer Angst vor Blitzen hat, war vergangenes Jahr in Brandenburg an der Havel am besten aufgehoben: Mit 0,04 Blitzen pro Quadratkilometer gab es hier im Verhältnis die wenigsten Einschläge.

Insgesamt war 2022 ausgesprochen blitzarm. Der Siemens Blitzatlas verzeichnete in diesem Jahr die niedrigsten Blitzereignisse der letzten 30 Jahre. Auch in Waldeck-Frankenberg hat die Zahl deutlich abgenommen: Im Vorjahr waren es noch 1118 Blitze – 300 mehr. „Im Sommer, vor allem im Juni und August, herrschte teilweise extreme Dürre bei hohen Temperaturen über 35 Grad. Diese Zeit ist üblicherweise die beste Zeit für Gewitter. Doch die Niederschlagsmenge lag deutlich unter dem Sollwert. Für Gewitter braucht es aber beides – Feuchtigkeit und heiße Temperaturen“, erklärt Stephan Thern, Leiter des Blitz-Informationsdienstes von Siemens, das Phänomen.

Damit sich ein Gewitter bilden kann, muss die Lufttemperatur mit zunehmender Höhe stark abnehmen, erläutert der Deutsche Wetterdienst. Darüber hinaus muss die Luft für die Gewitterbildung viel Wasserdampf enthalten und sehr feucht sein. Beim Aufstieg kondensiert der Wasserdampf dann im Zuge der Abkühlung und es bilden sich mächtige Wolken. In einer solchen Wolke wehen starke Winde und die sich in ihr befindenden Wassertröpfchen oder auch Eis- und Graupelteilchen werden hin- und her gewirbelt. Dadurch kommt es ständig zu Zusammenstößen zwischen den Teilchen, wodurch diese eine elektrische Ladung erhalten. Dabei baut sich ein Spannungsfeld auf, das sich schließlich in einem Blitz entlädt.

