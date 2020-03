Sturmwarnung für  Nordhessen und Südniedersachsen: DWD ändert Prognose

Wetter in Nordhessen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Sturm-Warnung für mehrere Landkreise in Hessen geändert

Wetter in Nordhessen im März bleibt weiterhin stürmisch

im März bleibt weiterhin stürmisch DWD schwächt Sturmwarnung am Mittwoch ab

DWD meldete amtliche Warnungen vor Sturmböen und möglichen Gefahren für Dienstag und Mittwoch

Update vom Mittwoch, 11.03.2020, 6.36 Uhr: Der DWD gibt Wetter-Entwarnung für Nordhessen und Kassel. Am frühen Mittwochmorgen nahm der Deutsche Wetterdienst seine Sturm-Warnung zurück. Der DWD hatte für Dienstag und Mittwoch Sturmböen im Schwalm-Eder-Kreis, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner-Kreis und Stadt und Kreis Kassel angekündigt. Die Entwarnung gilt auch für Gebiete über 600 beziehungsweise 800 Meter.

Update vom Dienstag, 10.03.2020, 15.25 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturm in Nordhessen im Schwalm-Eder-Kreis, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner-Kreis und Stadt und Kreis Kassel. Außerdem wurde eine Sturmwarnung für den Landkreis Northeim in Südniedersachsen herausgegeben. Die Warnung gilt von Dienstagabend (10.03.2020) ca. 18 Uhr bis Mittwoch (11.03.2020) bis ca. 10 Uhr. Es besteht die Gefahr von Sturmböen der Stufe 2.

Update von Dienstag, 10.03.2020, 10.47 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im März weiter vor Sturm in Nordhessen. Eine amtliche Wetter-Warnung hat der DWD für den Kreis Waldeck-Frankenberg herausgegeben. Die Warnung vor Sturmböen gilt noch bis Mittwochmittag (11.03.2020), 12 Uhr, in Lagen über 800 Meter. In dieser Zeit bestehe die Gefahr vorn Sturmböen der Stufe 2 in Nordhessen. Es können einzelne Äste herabstürzen. Der DWD empfiehlt daher besonders auf herabfallende Gegenstände zu achten.

Wetter in Nordhessen: Bei starken Sturmböen herrscht Lebensgefahr

Update von Sonntag, 01.03.2020, 10.30 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am heutigen Sonntag (01.03.2020) erneut vor starkem Gewitter im Schwalm-Eder-Kreis (Nordhessen). Die Warnung hat der DWD für die Zeit von 11 bis 11.30 Uhr herausgegeben. In dieser Zeit bestehe die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern. Es könne örtlich zu Blitzschlag kommen, bei denen Lebensgefahr besteht, da Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden können.

Update von Sonntag, 01.03.2020, 10.30 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine weitere Warnung für den Schwalm-Eder-Kreis (Nordhessen) herausgegeben. Darin warnt der DWD vor starkem Gewitter am heutigen Sonntag in der Zeit von 10.26 und 10.30 Uhr. Es bestehe demnach die Gefahr von Blitzschlag und Lebensgefahr. Vereinzelt können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.

Wetter in Nordhessen: Sturm der Stufe 2 angekündigt

Update von Sonntag, 01.03.2020, 07.16 Uhr: Auch im März bleibt das Wetter in Nordhessen weiter stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den heutigen Sonntag (01.03.2020) eine Warnung vor starken Sturmböen und mögliche Gefahren wie herabstürzende Äste herausgegeben. Die Warnung des DWD betrifft den Kreis Waldeck-Frankenberg in Lagen über 600 Meter. Es bestehe demnach noch bis 16 Uhr die Gefahr des Auftretens von Sturmböen der Stufe 2 von 4.

Wetter in Nordhessen: DWD warnt vor Sturm-Gefahren in Nordhessen

Erstmeldung von Samstag, 29.02.2020, 14.31 Uhr: Im Februar bleibt das Wetter auch in Nordhessen weiter stürmisch. Für Samstag (29.02.2020) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am späten Nachmittag und Abend vor starken bis stürmischen Böen und möglichen Gefahren die dadurch entstehen können.

Demnach besteht von etwa 17 bis 20/22 Uhr die Gefahr des Auftretens von Sturmböen der Stufe 2 von 4. Die Warnungen gelten für folgende Landkreise und Städte in Nordhessen:

Kreis Waldeck-Frankenberg

Werra-Meißner-Kreis

Stadt und Kreis Kassel

Schwalm-Eder-Kreis

Kreis Northeim

Wetter in Nordhessen: DWD warnt vor herabfallenden Ästen bei Sturm

Die starken bis stürmischen Böen können in Nordhessen zu herumfliegenden Gegenständen oder anderen Gefahren führen: Laut Deutschem Wetterdienst könnten zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen.

Bei kräftigen Stürmen gilt es laut der Feuerwehr Kassel lose Gegenstände, wie Mülltonnen und Gartenmöbel zu sichern und Fenster sowie Türen zu schließen.

Wetter in Nordhessen: DWD erläutert Verhalten bei Unwetter

Außerdem sollten Bürger sich bei starkem Wind lieber nicht in Waldgebieten aufhalten. Doch auch in der Stadt gilt es aufmerksam zu sein. Auch hier können Gegenstände herumfliegen.

In der Nacht zu Sonntag ist laut DWD in den Hochlagen dann leichter Frost möglich, örtlich auch Glätte. Die Höchsttemperaturen liegen am Tag zwischen 8 und 12 Grad und es bleibt weiterhin stürmisch.

Sturm-Wetter in Nordhessen: Stürmische Böen am Sonntag

Laut DWD können tagsüber starke bis stürmische Böen auftreten, die jedoch zum Abend hin weitgehend nachlassen. In der Nacht zum Montag sind gebietsweise Regen und in höheren Lagen auch Schnee möglich.

