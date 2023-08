Schmuddelwetter verdirbt heimischen Freibädern die Saison

Von: Marcus Althaus

Nur vereinzelt waren gestern Vormittag Schwimmer im Korbacher Freibad anzutreffen. © Marcus Althaus

Seit rund 14 Tagen bleiben die Badegäste in den heimischen Freibädern wegen des Wetters aus. Kontrollgänge, Betreuung der Technik, Rasenpflege (sofern möglich) oder auch Überstundenabbau sind für die Mitarbeitenden derzeit häufiger angesagt als die Badeaufsicht.

Waldeck-Frankenberg – Der Temperaturfühler am Auto zeigt 15 Grad Celsius Außentemperatur auf dem Mitarbeiterparkplatz des Korbacher Freibades und es regnet, als gestern Vormittag genau drei Schwimmer im dortigen Sportbecken ihre Bahnen ziehen.

Einer ist Schwimmbadmitarbeiter und nutzt die Gelegenheit fürs Training als Rettungsschwimmer. Die beiden anderen Schwimmerinnen zählen zu den Frühschwimmern, denen das Wetter fast immer egal ist.

Sigrid Bause aus Korbach zählt dazu. Für sie ist das regnerische und kühle Wetter kein Hindernis, schwimmen zu gehen. Das Wasser im Becken hat noch eine angenehme Temperatur von 24 Grad Celsius. „Die Leute wissen nicht, was sie verpassen“, findet die Rentnerin.

Sigrid Bause kann das Schmuddelwetter nichts anhaben. Sie gehört zu den regelmäßigen Frühschwimmern in Korbach. © Marcus Althaus

Sie zieht wochentags ihre Bahnen. Seit dreizehn Jahren geht sie täglich ins Freibad, meistens früh morgens. Nur in der Wintersaison wechselt sie ins im Hallenbad. Doch abgesehen von den treuen Ausnahmen bleibt das Gros der Badegäste bei den heimischen Freibädern weg.

Die Gemeinde Twistetal hat die Bademeister angewiesen, bei der derzeitigen Witterung den Badebetrieb in Berndorf und Twiste einzuschränken oder die Freibäder vorzeitig zu schließen. Die Frühschwimmerstunde in Berndorf ist davon ausgeklammert, da für diese Badegäste das Wetter ebenfalls eine untergeordnete Rolle spielt.

In Twiste wird eigentlich von 13 bis 19 Uhr geöffnet. „Aufgrund der Wetterlage wird die Entscheidung zu öffnen allerdings von Tag zu Tag gefällt“, beschreibt Mike Haldorn die Situation vor Ort. Die Wetternachrichten sind deswegen sein ständiger Begleiter.

In Usseln wird noch an den üblichen Öffnungszeiten festgehalten, da auch einige Touristen aus Willigen dem Regen trotzen und das dortige Lagunenbad sich bekanntlich noch im Bau befindet. Uwe Theiß vom Kurbetrieb Willingen: „Etwa 15 bis 20 Früh- oder Feierabendschwimmer sind auch jetzt täglich im Freibad, hinzukommen Familienurlauber.“

Wenn Besucherflaute herrscht, kümmern sich die Freibadmitarbeiter um die Unterhaltung des Bades und der Außenbereiche. An warmen Tagen sind in Usseln zwischen 350 und 450 Badegäste pro Tag die Regel, während Hitzeperioden steigt die Zahl auf 700 und 900.

Das Nichtschwimmerbecken in Korbach bleibt bei der regnerischen Witterung menschenleer. © Marcus Althaus

Besucherzahlen die auch Wolfgang Wilhelm vom Freibad in Korbach kennt. Dort wären es üblicherweise 600 bis 700 Badegäste an warmen Tagen und in Hitzeperioden mehr als 1300 täglich. „Stattdessen sind es nun zwischen 50 und 70 Besucher täglich.“ Der Geschäftsführer der Bäderbetriebsgesellschaft Korbach, die auch die Bäder in Wrexen und Vöhl betreut, setzt daher nur auf eine Minimalbesetzung. Dafür helfen Mitarbeiter bei der derzeit laufenden Hallenbadrevision in Korbach mit.

In Wrexen steht das Becken den Früh- und Feierabendschwimmern weiterhin zur Verfügung. Das Freibad in Vöhl ist bei derzeitigen 18 Grad Celsius Wassertemperatur geschlossen. Die Anlage wird lediglich regelmäßig kontrolliert.