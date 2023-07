Wildunger Viehmarktsspiele: Wenn der König die Glocke läutet

Ich bin König: Der goldene Stuhl musste mit Einsatz von Rollen bewegt werden. © Peter Fritschi

15 Mannschaften wetteiferten am Sonntagnachmittag bei den Wildunger Viehmarktspielen um den Sieg. Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Humor waren gefragt.

Bad Wildungen – Die Sieger erhielten attraktive Preise und den begehrten Wanderpokal. Katrin Buhl vom Ordnungsamt begrüßte 15 Teams zu dem heiteren Wettstreit an zehn Stationen. 60 Teilnehmer übten sich an Stationen mit den Namen „Die schräge Wand“, Shooter, Versenken, Splat, Angeln oder Wurfecke. Mit Gummiseilen wurden Blecheimer gestapelt,, mit Stangen wurde ein Bierfass durch einen Parcours gerollt. Und beim Bechertransport musste Wasser gesammelt werden. „Angeln“ „Ich bin König“ die 60 Teilnehmer sehr gefordert.

Gar nicht so einfach: der Magistrat in Aktion beim Bierfassrollen. © Peter Fritschi

Die Spielregeln für das Spiel. Das Spiel „Ich bin König“ seien als ein Beispiel hier kurz erklärt: Zu Beginn des Spiels müssen alle Rollen dicht an dicht an den Anfang des Spielfeldes gelegt werden. Nun kommt der goldene Stuhl ins Spiel. Er wird auf die Rollen gestellt, ein Teammitglied nimmt auf dem Königsstuhl platz. Nun wird der Stuhl über die Rollen gezogen. Die Teammitglieder müssen die Rollen jeweils von hinten nach vorne nachlegen. Bis der Stuhl am Ende der Strecke ankommt und der König die Glocke läutet. Die Zeit wird gestoppt und gutgeschrieben.

Die Spiele-Erfinder Gerd und Sven Gutmann forderten mit ihren neuen Spielen den Teams Kraft, Ausdauer und Geschick ab, um am Ende gemeinsam einen der Preise zu gewinnen, die von Sponsoren gespendet wurden. Gerd Gutmann setzte auf Nachhaltigkeit: „Die Hindernisse baue ich aus Sperrmüll und Industrieabfällen. So bleibt alles im Kreislauf und nichts geht verloren.“

Konfettiregen bei der Siegerehrung: Im Festzelt wurden die erfolgreichsten Mannschaften der Bad Wildunger Viehmarktspiele geehrt. © Peter Fritschi

Das Team Hüddingen trug den Sieg davon. Auf den weiteren Plätzen: der 1. Wildunger Strickverein, Kirmes Mandern I, Frebershäuser Oktoberfest-Team, SG Wellen/Wega, Die Freiter, Kirmes Mandern II, Rock Bar, Dynamo Dresen, Die Camper, FC Lieber am Pool, Fünf Engel für Liam, Wilde Weiber Frebershausen, Wildunger Magistrat, Die Peanuts. (Peter Fritschi)