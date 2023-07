Wilke-Abriss enorm teuer: Erster Bauabschnitt mit drei Millionen Euro abgerechnet

Von: Elmar Schulten

Säcke voll mit gesundheitsschädlichem Pulver: Beim Rückbau der Wurstfabrik Wilke mussten auf 16 000 Quadratmetern Bodenbeläge mit phenolhaltigem Epoxidharz mühsam abgeschliffen werden. © Elmar Schulten

Dreieinhalb Jahre nach dem Hygiene-Skandal und der Insolvenz der Wurstfabrik Wilke werden die Kosten für die Beseitigung des Gebäudekomplexes deutlich.

Twisetal-Berndorf - Gut drei Millionen Euro hat in den vergangenen Monaten die Demontage der umweltschädlichen Baustoffe aus dem Gebäude gekostet. Dazu gehörten vor allem die firmeneigene Kläranlage und große Mengen Dämmmaterial sowie phenolhaltige Bodenbeläge. Dafür erwartet die Gemeinde rund 1,5 Millionen Euro Zuschüsse.

Der komplette Abriss des verbliebenen Betonklotzes könnte aber leicht weitere sechs Millionen Euro verschlingen. Das berichtete am Montagabend ein Experte der von der Gemeinde Twistetal beauftragten NH Projektstadt GmbH in den Gemeindegremien. Besonders ärgerlich: Der Abriss von Gebäuden werde nicht mehr bezuschusst, weil argumentiert werde, dass es nachhaltiger sei, Gebäude einer anderen Nutzung zuzuführen.

Stabiles Stahlbetongerippe am Wilke-Gebäudekomplex

In diesem Sinne appellierte der Projektplaner Jörg Albin an die Gemeindevertreter, nach einem Investor und „pfiffigen Planer“ Ausschau zu halten, der Ideen für die Umnutzung des gewaltigen Areals entwickeln könnte. Auf jeden Fall aber müsse aus städtebaulichen Gesichtspunkten vermieden werden, dass der dominante Gebäudekomplex, der unmittelbar an der Ortsdurchfahrt von Berndorf das Dorfbild prägt, über viele Jahre ungenutzt bleibe.

Nach Entfernung der industriellen Einbauten befinde sich das Gebäude fast wieder im Rohbauzustand. Die Fassadenwände ließen sich ohne großen Aufwand beseitigen, so dass ein vielseitig nutzbares Stahlbetongerippe übrig bleibe.

Twistetal: Möglicher Investor mit Planer steht bereit

Mit Holz- und Glaselementen lasse sich die Fassade modern und ansprechend gestalten. Dazu seien nur ein Planer mit guten Ideen und ein Investor mit ausreichend finanziellem Polster nötig.

Ein möglich Planer und Investor ist dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Rolf Jäger (CDU), bekannt. Jäger bat dringend darum, dass sich Bürgermeister Stefan Dittmann und Landrat Jürgen van der Horst persönlich mit diesen Bauinteressenten an einen Tisch setzen.

Beachtliche Mengen Bauschutt aus ehemaliger Wurstfabrik Wilke

Mit diesen Mengen an Dämmmaterial und Bauschutt hatte niemand gerechnet: Aus der ehemaligen Wurstfabrik wurden 12.000 Meter Rohrdämmung, 12.000 Quadratmeter Dämmplatten, 25 Kilometer Rohrleitungen, 220 Tonnen Stahl und 115 Tonnen Holz entfernt, außerdem 230 Tonnen Dämmmaterial. 16.000 Quadratmeter Bodenbeschichtung wurden abgeschliffen. Schließlich wurden 14.500 Tonnen Bauschutt bei 760 Lkw-Fahrten beseitigt und fachgerecht entsorgt. (Elmar Schulten)