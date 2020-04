Seit Jahresbeginn besteht der Vorstand der Frankenberger Bank aus nunmehr drei Mitgliedern: Mario Seitz und Stephan Wilke wurden neu zu Geschäftsführern bestellt und führen das Unternehmen nun gemeinsam mit dem langjährigen Vorstandsmitglied Ralf Schmitt.

Ändert sich dadurch etwas für Sie als Kunde? Aber natürlich! Der Vorstand hat eine genaue Vorstellung, wie sich die Frankenberger Bank weiter entwickeln soll. So ist unsere Strategie:

Willkommen bei uns

Herzlichkeit und gelebte Emotionen sind unsere Maxime. Fühlen Sie sich wohl bei uns, gut betreut, fair und kompetent beraten. Wir kümmern uns. Exzellente Servicequalität ist selbstverständlich. Hieran arbeiten wir massiv. Versprochen.

Wirtschaftlicher Erfolg

Wir sind vertrauensvoller Partner für die Menschen und Unternehmen unserer Region. Dabei setzen wir auf ein absolut nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Frankenberger Bank wollen wir weiterhin als erfolgreiche Regionalbank für Sie da sein.

Verbindliche Standards

Unsere Prozesse gestalten wir kundenorientiert und kostengünstig. Wir sind bereit für Veränderungen. Der Wandel zur Automatisierung und Vereinfachung von Prozessen ist bereits im vollen Gang.

Digitale Fitness

Wir sind innovativ und begeistern Sie mit unseren digitalen und persönlich-digitalen Angeboten und Anwendungen. Als Omnikanalbank können Sie entscheiden, wie Sie mit uns arbeiten möchten, ob persönlich vor Ort, am Telefon oder über digitale Medien.

Eigeninitiative Kultur

Unsere Mitarbeiter denken mit, übernehmen Verantwortung. Wir kommen aktiv auf Sie zu, geben Informationen und sind partnerschaftlicher Ratgeber. Auch der Vorstand wird aktiv den Dialog mit unseren Vertretern suchen. Ihre Vorstellungen einer zeitgemäßen Bank sind dabei entscheidend.

Gemeinsam stark

"Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele" - Mit diesem Leitsatz unseres Gründervaters Friedrich Wilhelm Raiffeisen möchten wir Sie auf unser neues Kundenmagazin aufmerksam machen. Zwei Prinzipien trieben Raiffeisen bei seinem genossenschaftlichen Handeln besonders an: Solidarität und Hilfe zur Selbsthilfe.

Kundenmagazin

In der aktuellen Zeit sind diese beiden Prinzipien mehr denn je von uns allen gefordert. Unsere Botschaft an unsere Kunden und Mitglieder lautet daher auch "Auch in herausfordernden Zeiten sind wir gemeinsam stark". Für viele Herausforderungen der aktuellen Situation haben wir Lösungen oder arbeiten daran.

In unserem Kundenmagazin finden Sie viele Informationen und Antworten auf Fragen, die viele unserer Kunden aktuell beschäftigen. Schauen Sie gerne rein und melden Sie sich, wenn Sie zu den Themen mehr erfahren möchten.