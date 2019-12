Winter im Frankenberger Land: Als auf Dorfstraßen noch Schlitten fuhren

Blick zurück auf die 1950er

+ © Karl-Hermann Völker Winterfreuden in Geismar: In seinem Dorfmuseum zeigt der Heimat- und Kulturverein Geismar dieses stimmungsvolle Bild mit Schneemann und Schlittenfahrern. Der heimatvertriebene Grafiker Bruno Schramm zeichnete es in den ersten Nachkriegsjahren. © Karl-Hermann Völker

Frankenberger Land – Was waren das noch für Winter mit viel Schnee, in denen sich die Gassen der Dörfer und Städte im Frankenberger Land in Rodelparadiese verwandelten, wo Kinder noch ungefährdet und mit großem Vergnügen Schlitten fahren konnten!