„Wir schätzen Waldeck“: Fotos und Meinungen zum Waldecker Land sind gefragt

Von: Marcus Althaus

Unter „Wir schätzen Waldeck“ sind Leserinnen und Leser eingeladen mit eigenen Fotos und/oder einigen Worten zu beschreiben, was sie am Waldecker land besonders schätzen. © WLZ

Das Waldecker Land, mit seinen vielen schönen, inspirierenden, interessanten und sehenswürdigen Orten und Geschichten, bildet den Mittelpunkt des neuen Themenspezials „Wir schätzen Waldeck“.

Korbach - In lockerer Folge wird darin Sehenswertes aus dem Waldecker Land präsentiert und der ein oder andere Geheimtipp vorgestellt.

Alle Leserinnen und Leser sind eingeladen, an „Wir schätzen Waldeck“ mitzuwirken, indem sie mit eigenen Fotos und/oder einigen Worten bis zum 31. Mai beschreiben, was sie persönlich am Waldecker Land besonders schätzen.

Das können Lieblingsplätze sein oder außergewöhnliche Menschen, besondere Berufe oder sehenswerte Details aus den Städten oder Gemeinden im Waldecker Land.

Unter allen Zusendungen werden nützliche Alltagshelfer mit dem Waldecker Stern verlost, wie die Wohlfühldecken, den Waldecker Regenschirm sowie Waldecker Socken.

Die Teilnehmenden senden die Fotos ihres Lieblingsmotives, mit einer kurzen Beschreibung, was im Bild zu sehen ist und/oder was das Waldecker Land so besonders macht, an eine der folgenden Adressen:

Onlineplattform: www.wir-schaetzen-waldeck.de

Instagram: wlz-online oder #wirschätzenwaldeck

per E-Mail an: beilagenredaktion@wlz-online.de

auf dem Postweg: Waldeckische Landeszeitung, Lengefelder Straße 6, 34497 Korbach

Anschließend werden ausgewählte Statements und Bilder auf den Themenseiten präsentiert samt Schätzfragen zum Waldecker Land, bei denen weitere tolle Gewinne warten.