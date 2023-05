Jobday in Korbach: Rund 1000 Schüler informieren sich über Ausbildungswege

Von: Philipp Daum

Viel Infomaterial tragen Christoph Habermann, Linus Beckmann und Jonas Dittrich (von links) mit nach Hause. © Philipp Daum

Linus Beckmann, Jonas Dittrich und Christoph Habermann sind sich einig: Eine Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker würden alle drei gerne machen. Trotz ihrer starken Präferenz lassen die Schüler der Ederseeschule Herzhausen beim Jobday im Korbacher Kino keine Gelegenheit aus, um sich auch über andere Berufe zu informieren.

Mehr als 60 Betriebe und Unternehmen stellen sich am Mittwoch, 31. Mai, vor und geben Auskünfte über Ausbildung und das duale Studium.

„Es ist super hier. So viele Stände, so viele Betriebe – und überall werden wir sehr gut beraten“, sagt der Obernburger Linus Beckmann. Er ist wie seine Mitschüler 14 Jahre alt, nächstes Jahr kann er bereits eine Berufsausbildung beginnen. „Hilfreich ist auch, dass an den Ständen viele Auszubildende sind, die aus ihrem Arbeitsalltag berichten“, lobt er – Jonas Dittrich und Christoph Habermann nicken zustimmend.

Am Info-Stand des Zahnmedizinischen Versorgungszentrums Dr. Zacke aus Waldeck-Sachsenhausen ist – wie überall an diesem Tag – einiges los. Vor allem Schülerinnen wollen wissen, was es mit dem Job der zahnmedizinischen Fachangestellten auf sich hat. Ein Beruf also nur für Frauen? Von wegen. „Wir haben in diesem Jahr einen männlichen Azubi“, sagt Praxis-Mitarbeiterin Fabienne Misch, die allerdings auch darauf hinweist, dass dies in den vergangenen 40 Jahren nie der Fall gewesen sei. Dennoch sei das Berufsbild für Frauen und Männer gleichermaßen interessant – die Fragen der jungen Menschen seien es ohnehin. „Die Schülerinnen und Schüler wollen eine Menge wissen: Worum geht es genau in der Ausbildung, handelt es sich um eine körperlich anstrengende Arbeit und wie genau wird die Arbeit vergütet?“, berichtet Fabienne Misch.

Angelina Finger findet es generell wichtig, später einen Job auszuüben, in dem sie häufig mit anderen Menschen zu tun hat. „Die Zahnmedizin und die verschiedenen Berufe in diesem Bereich sind sehr spannend. Es ist schön, dass wir heute so viele Informationen bekommen“, sagt die 14-jährige Schülerin der MPS Goddelsheim. Für sie wäre auch die Pflege ein Berufsfeld, in dem sie sich wohl fühlen würde. „Ich mag es, anderen Menschen zu helfen“, betont sie. Ihre Mitschülerin Jasmin Glosauer (14) kann sich dagegen eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau gut vorstellen.

Bei der Firma Peikko aus Höringhausen sind nach Auskunft von Personalleiterin Tanja Jäckel noch zehn offene Stellen zu besetzen. Zusammen mit den Auszubildenden Erik Repp und Mara Lübbert informiert sie beim Jobday unter anderem über Berufsausbildungen in den Bereichen Lagerlogistik, technisches Produktdesign, Industriemechanik sowie über die Möglichkeit, bei Peikko ein Duales Studium zu absolvieren. „Unser Glücksrad hier am Stand ist beliebt. Aber natürlich wollen die jungen Leute auch einiges über das Unternehmen und die verschiedenen Ausbildungswege wissen“, sagt Erik Repp.

Spaß am Glücksrad: Den gibt es am Stand der Firma Peikko. Aber nicht nur: Die Azubis Erik Repp und Mara Lübbert geben auch reichlich Auskünfte über Ausbildungsmöglichkeiten. © Philipp Daum

Aus dem Südkreis ist unter anderem der Fertighaushersteller Fingerhaus aus Frankenberg beim Jobday vertreten. Mitgebracht haben Ausbilderin Lysanne Willstumpf sowie die Auszubildenden Maria Petrova und Florian Engel ein kleines Fertighaus-Modell, das von den Besucherinnen und Besuchern interessiert angeschaut wird. Trotz gestiegener Zinsen werde weiter fleißig gebaut, berichtet Lysanne Will-Stumpf. Auch deshalb seien die Jobaussichten sehr gut. „Ob im kaufmännischen, technischen oder handwerklichen Bereich: Es gibt viele verschiedene Wege, den Traumjob zu finden“, sagt die Ausbilderin.

