Wirmighäuser laden zum dreitägigen Historischen Schützenfest ein

Die Königsparade nach dem großen Festzug am Sonntag: Im gestreckten Galopp fährt die Kutsche mit dem Regentenpaar auf dem Sportplatz an den angetretenen Formationen vorbei. © Karl Schilling

Nach fünf Jahren Pause feiern die Wirmighäuser an diesem Wochenende ihr traditionsreiches Historisches Schützenfest. Das ganze Dorf freut sich schon auf die drei Festtage, zu dem wieder zahlreiche Gäste erwartet werden.

Der Vorstand hat die Festfolge festgelegt:

Samstag, 15. Juli:

17.45 Uhr: Mit Böllerschüssen der Geschützgruppe beginnt das Fest.

18 Uhr: Antreten in der Straße „am Wasser“ zum Festzug, Einholen der Fahnen.

18.15 Uhr: Kranzniederlegung am Ehrenmal.

19.30 Uhr: Eröffnung des Kommersabends in der Wirmetalhalle, die Wirmighäuser Vereine gestalten das Programm.

21.30 Uhr: Die Volkmarser „Kugelsburg-Musikanten“ spielen zum Tanz auf.

0.30 Uhr: Abmarsch zum Großen Zapfenstreich vor dem Haus des Königspaares Krummel.

Sonntag, 16. Juli:

9 Uhr: Festgottesdienst in der Kirche.

12.30 Uhr: Der Festzug stellt sich „am Wasser auf“, das Königspaar zu Hause wird abgeholt.

13.30 Uhr: Der große historische Festzug startet durchs Dorf. Ziel ist der Festplatz an der Wirmetalhalle. Nach der Festrede kommt die Königsparade. Alle Kapellen des Festzuges geben ein Konzert. Der Königstanz und der Kindertanz folgen.

20 Uhr: Schützenball mit dem Blasorchester „Teutoburger Jäger“ aus Bielefeld.

Montag, 17. Juli:

6 Uhr: Wecken.

9 Uhr: Abmarsch des Schützenbataillons zum Schießstand an der Halle. Dorf beginnt das Königsschießen.

Gegen 14 Uhr: Der Festzug stellt sich „am Wasser“ auf, um das neue Königspaar dem Volk zu präsentieren. Vor der Wirmetalhalle gibt es wieder eine Königsparade, den Königstanz und den Kindertanz. Danach gibt es Unterhaltung.

19.30 Uhr: Polonaise vom Königshaus zur Wirmetalhalle. Dort gibt es zum Abschluss einen „Tanz bis in die frühen Morgenstunden“ mit den „Teutoburger Jägern“.

Neben den Volkmarsern, dem Blasorchester und der Party-Big-Band der Bielefelder sind auch der Spielmanns- und Musikzug der Adorfer Feuerwehr sowie die Spielmannszüge aus Mühlhausen, Twiste und Kleinenberg zu erleben. Das Wirmighäuser Gasthaus Bunse übernimmt die Festbewirtung.

Lange Tradition

Der Historische Schützenverein geht mindestens bis ins Jahr 1688 zurück. In der Gründungszeit diente er dem Schutz des Dorfes und war in die Landesverteidigung Waldecks eingebunden. Die Tradition ist also groß.