WLZ präsentiert Abschlussevent des Festival Sommers in Bad Wildungen

Von: Jonas Bremmer

Teilen

Werben für das Summer Closing am 29. September in Bad Wildungen (von links): Veranstalter Paul Jäkel, Patrick Böttcher von der WLZ, und Lesley Schünemann. © Privat

Das Summer Closing markiert den Abschluss des Festival-Sommers in Bad Wildungen. Mit zahlreichen Live-Bands und Aftershowparty wird am 29. September an der Wandelhalle gefeiert.

Der Sommer 2023 findet am 29. September seinen magischen Abschluss im Bad Wildunger Kurpark. Das Summer Closing bietet eine Vielfalt aus Open-Air-Livemusik, kulinarischen Köstlichkeiten und Handgemachtem. Es wird eine Food Meile geben, eine Candybar von Candy Masters Edersee, die alte Wache Kassel wird kulinarische Spezialitäten anbieten und das Mart-in Cafe in der Wandelhalle widmet sich der Veggie-Küche.

Ordentlich was auf die Ohren

Auf der Bühne werden viele attraktive Künstler performen. Mit dabei sind Williams Height, Ben Black, Soul 2 Soul, Andy Sommer und die Gewinner des EWF Bandwettbewerbs „Beat Cuisine“, die sich schon sehr auf Ihre immer grösser werdende Fangemeinde freuen. Nach Sonnenuntergang startet die Aftershowparty mit DJ Belay – tanzen unter dem Sternenhimmel, feiern bis in die frühen Morgenstunden!

Veranstalter Paul Jäkel, der in Bad Wildungen zwei Gastronomiebetriebe unterhält, hat auf seiner Außenterrasse auf der Wildunger Brunnenallee regelmäßig Live Musik. Nun kam ihm die Idee, eine Abschlussveranstaltung im Kurpark von Bad Wildungen zu machen.

Nur noch wenige Tickets verfügbar

Einlass ist um 17 Uhr. Bis ca. 3 Uhr nachts wird unterm Sternenhimmel gefeiert. Shuttlebusse gibt es bis 2 Uhr. In der WLZ-Geschäftsstelle in Korbach, Lengefelder Straße 6, gibt es noch eine begrenzte Anzahl an Early-Bird-Tickets für nur 18 Euro. Online gibt es Tickets und weitere Infos unter www.pauls-weinstube.de.