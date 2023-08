WLZ-Team erlebt musikalische Edersee-Schifffahrt mit dem Shanty-Chor

Eine Seefahrt, die ist lustig

+ © WLZ media Der Edersee-Shanty-Chor hat unser Sommertour-Team zu einem musikalischen Edersee-Ausflug eingeladen. © WLZ media

Die Sommertour 2023 der Waldeckischen Landeszeitung und Waldecker Bank steht unter dem Motto „Waldeck ist ganz Chor“. Beim Edersee-Shanty-Chor gab es maritimes Flair auf dem Stausee.

Mitmachen, Spaß haben und gewinnen hieß es auch diesmal, als das Sommertour-Team um Patrick Böttcher die elf Chöre in der Region besuchte und dabei lustige Ratespiele im Gepäck hatte.

+ Für ihre Gesangseinlagen bekamen die Sänger teilweise stehende Ovationen. © WLZ media

Bestes Wetter und gute Laune waren garantiert beim Edersee-Shanty-Chor aus Waldeck. Die Sänger haben es sich nicht nehmen lassen, das Sommertour-Team zu einer Edersee-Kreuzfahrt einzuladen. Die Fahrt führte von Waldeck bis Herzhausen. In passender Kulisse kamen die vorgetragenen Lieder „Seemann (lass das Träumen)“ und „Whisky in the jar“ beim Publikum auf dem Ausflugsschiff natürlich bestens an. Als besonderen Leckerbissen sang der Chor das Ederseelied „Edersee, du Perle unser Land“, das von einem ehemaligen Chormitglied auf die Melodie vom Hessenlied getextet wurde. Mit stehenden Ovationen wurden die Beiträge honoriert.



Beim Liederratespiel bei dem nur Malen oder Pantomime erlaubt waren, zeigte der erste Vorsitzende Jochen Dietz keine Schwächen. Allerdings den Titel „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ darzustellen fehlte in diesem Moment sein Gesangsbruder Herbert. „Mit ihm dabei wäre es mir leichter gefallen, die „Herbertstraße“ in St. Pauli zu erklären“, sagte der Vorsitzende. Doch alle gestellten Aufgaben wurden von seinen Sängerkameraden gelöst und der Verein erhielt somit die Spende über 300 Euro der Waldecker Bank.



+ Unter Deck machten sich die Sänger daran, die Liedrätsel zu lösen. © WLZ media

Seit nunmehr 25 Jahren ist der Edersee-Shanty-Chor aus Waldeck ein eigenständiger Verein. die Männer haben sich, wie es der Name schon sagt, der Verbreitung von Shantys und Seemannsliedern verschrieben. Aktuell zählt der Verein 27 aktive Sänger, die instrumental mit Akkordeon, Gitarre und Mundharmonika begleitet werden. In der Form treten sie regelmäßig bei Hochzeiten, Jubiläen, Geburtstagen, Seniorennachmittagen und anderen feierlichen Anlässen auf.

Der Chor hat aber auch schon eine musikalische Schiffsreise auf dem Edersee veranstaltet, hat an verschiedenen Shantykonzerten in Bremerhaven, Gütersloh oder Bad Münster am Stein an der Gorch Fock teilgenommen, trat beim Shanty live in Borken mit elf weiteren Chören auf oder hat in der Stiftsruine Hersfeld gesungen und an Hessentagen teilgenommen.

Auch die Vereinsfahrten sind in guter Erinnerung – natürlich immer mit dem entsprechenden maritimen Charakter. So besuchte der Chor das Steinhuder Meer, den Hamburger Hafen oder war unterwegs mit einem Dreimaster-Schiff nach Helgoland. Für dieses Jahr sind noch zwei große Auftritte geplant mit dem 25-jährigen Jubiläum des Chores am 9. und 10. September im Bürgerhaus Waldeck und dem Weihnachtskonzert am 15. Dezember in der ev. Stadtkirche Waldeck.



Im sozialen Bereich engagiert sich der Shanty-Chor ebenfalls. Regelmäßig werden Spenden an Hilfsorganisationen und für soziale Zwecke gesammelt. Auch örtliche Vereine wie die DLRG werden unterstützt.



+ Der Edersee-Shanty-Chor aus Waldeck in seinem Element. © WLZ media

Der Edersee-Shanty-Chor liefert also viele gute Gründe für Gesangsinteressierte, sich den Chor einmal genauer anzuschauen und anzuhören. Wer mitmachen will, ist jederzeit willkommen, neue Sänger werden stets gesucht. Die Sängerfreunde treffen sich immer montags von 19.30 bis 21.15 Uhr im Bürgerhaus Waldeck zur Probe. Am besten einfach reinschnuppern und lauschen oder mitmachen. Das schwungvolle Liedgut geht direkt ins Ohr und die bekannten Seemannslieder und Schlager animieren zum Mitsingen. „Die Chorgemeinschaft ist toll und abwechslungsreich und verbindet alle Altersgruppen“, wirbt der Vorsitzende, Karl-Joachim Dietz.

Zum Chor Edersee-Shanty-Chor Waldeck

Gründung: 1996, eigener Verein seit 1998

Vorsitzender: Karl-Joachim Dietz

Chorleiterin: Sabine Draude

Mitglieder: 46, davon 27 Aktive

Info: www.edersee-shanty-chor.de

info@edersee-shanty-chor.de; Karl-Joachim Dietz, Tel. 05623 5612, kj-dietz@t-online.de

Zur Sommertour Jeder teilnehmende Chor darf zwei Lieder singen, die professionell per Video aufgenommen werden und ab 18. August zur Online-Abstimmung unter www.wlz-online.de bereitstehen. Für die Teilnehmer gibt es viele tolle Preise, unter anderem ein Wochenend-Urlaub mit einem Wohnmobil, inklusive 1000 Kilometern, gespendet von Konrad in Bad Wildungen. Die Vereine bekommen als Dank ein veröffentlichtes Porträt, ein Video von der Aktion und eine Mitspiel-Spende der Waldecker Bank in Höhe von 300 Euro.

