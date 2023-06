Fachtag „Präventiver Kinderschutz“ findet großen Anklang

Beim Fachtag „Präventiver Kinderschutz“: von links Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese, Referent Ansgar Röhrbein sowie Monika Padberg-Koert, Bettina Götz und Andreas Strake vom Fachdienst Jugend. © Stefanie Rösner

Die Umstände, wie Kinder aufwachsen, haben sich verändert. Auch die gesetzlichen Bestimmungen für betreuende Fachkräfte sind aktualisiert worden. Aus diesem Anlass referierte der Diplom-Pädagoge Ansgar Röhrbein beim Fachtag „Präventiver Kinderschutz“.

Waldeck-Frankenberg – 80 Gesundheitsfachkräfte, Tagespflegepersonen und Erzieherinnen, selbstständige Fachkräfte in den Frühen Hilfen und Erzieher aus Waldeck-Frankenberg und darüber hinaus nahmen am Mittwoch, 14. Juni, an dem Fachtag im Korbacher Bürgerhaus teil.

Das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung ist seit November 2000 im bürgerlichen Gesetzbuch verankert. Das Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die besonderen Bedarf an Unterstützung haben, ist 2021 verabschiedet worden. „Damit gehen gewisse Qualitätsstandards einher“, sagt Bettina Götz, Netzwerkkoordinatorin der Frühen Hilfen beim Landkreis. Somit hätten alle beteiligten Fachkräfte den gleichen gesetzlichen Auftrag, wenn es um den Kinderschutz geht.

Eltern oft auf sich alleine gestellt

Die Lebenssituationen der Familien seien komplexer geworden, sagt Bettina Götz. Die Kontakteinschränkungen durch Corona hätten dazu geführt, dass Eltern oft vereinzelt und vereinsamt und somit auf sich alleine gestellt gewesen seien. „Außerdem steigt der Bedarf an Betreuung, weil häufiger beide Eltern arbeiten gehen“, berichtet Götz über Veränderungen in den Familien in Waldeck-Frankenberg.

So sprach der Referent Ansgar Röhrbein zum Thema „Gelingendes Aufwachsen in schwierigen Zeiten“. Mit den schwierigen Zeiten meinte er, dass „Grundvoraussetzungen wie soziale Kompetenzen durch die Pandemie gelitten haben“. Außerdem, so sagt er, fühle sich rund ein Drittel der Kinder und Jugendlichen abgehängt. „Der Grad der Verunsicherung ist gestiegen. Junge Menschen haben Zukunftssorgen wegen Krieg und Klimawandel.“

Auf Grundbedürfnisse eingehen

Umso wichtiger sei es, auf die Grundbedürfnisse von Kindern einzugehen. Dazu zählten Bindung und Zugehörigkeit, Liebe, Achtung, Kooperation, Struktur und Förderung. Von besonderem Interesse bei den Teilnehmern war die Frage, wie der Dialog mit Eltern gelingen kann, wenn zum Beispiel der Verdacht aufkommt, dass das Kindeswohl gefährdet sein könnte.

Der Fachtag sollte die Akteure unterstützen, Situationen besser einschätzen zu können und Optionen aufzeigen, wie Probleme bewältigt werden können.