Korbachs dienstälteste Rockband und ein fast echter Robbie Williams

Dienstälteste Rockband der Stadt: Die Eldorados mit Sänger Heinz „Chuck“ Jandik. © Uwe Walter

Korbach – Das Format „Musik zur Marktzeit“ steht im AKF-Programm für einen ruhigen Einstieg ins Festgeschehen am Samstag. Doch die Devise lautet: Je später der Abend, desto fetziger das Bühnenprogramm.

Korbach - In der Nikolaikirche gab Louis Lindenborn aus Kassel ein Orgelkonzert. Er hatte sechs Stücke mitgebracht und nahm die Zuhörerschaft mit auf eine Klang-reise vom Barock ins 20. Jahrhundert. Zum Einstieg spielte er die „Toccata in F“ von D. Buxtehude, gefolgt von „Praeludium in c“ von J. S. Bach. Den fulminanten Schlusspunkt setzte der Organist mit der „Fantasia alla Marcia“ mit eingebettetem Segenslied von J. Zwart.

Für das ausgefallene Konzert des Chores „Haste Töne“ sprangen spontan Viktoria Nierhaus und Julian Suck an der Gitarre ein. Mit gewohnt souveräner Stimme, Dynamik und Ausstrahlung gab es englische Songs mit einem großartigen „Purple Rain“ und „Tennessee Whiskey“.

Im Weindorf war das Sinfonische Blasorchester Korbach/Lelbach auf der Bühne. Im Repertoire: Filmmelodien, Musicalsongs aus „König der Löwen“, Melodien von Frank Sinatra, Billy Joel und Louis Armstrong. Auch für Kinder gab es jede Menge Abwechslung: Rund um die Kirche spannende Spiele, im Künstlerdorf konnten die Kleinen Regenschirme bemalen, im Museum Gold waschen, und in der Lengefelder Straße bot das Jugendhaus Musikinstrumente zum Üben, Fechten, Parcours und Graffiti an.

Am Obermarkt sorgten „B&G“ für Disco- und Dancefeeling mit Pop, Techno und House-Rhythmen. Und lautstark ging es weiter in die Nacht. Gleichzeitig hatten die „Schlagerschlampen“ ihren Auftritt. „Wo sind die Hände?“, hieß es sofort, und dann ging „Marmorstein und Eisen bricht“ rockig ab. Und die Party ging mit euphorischem Publikum bis nach Mitternacht.

Am Rathaus gab es dann „The Robbie Experience“, Europas No.1 RW Tribute Band war am Start, vor etwas weniger Publikum als im Weindorf und mit weniger Tanzfreudigen vor der Bühne, aber mit überzeugend guter Musik und allen Hits von Robbie Williams zum Mitsingen und -tanzen. Mario Nowack, mit britischer Flagge ausgestattet, sieht nicht nur dem Original zum Verwechseln ähnlich, sondern bringt Mimik, Gestik und Sound auch authentisch rüber. os

