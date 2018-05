ZDF-Studie zu Lebensverhältnissen: Waldeck-Frankenberg liegt im Mittelfeld

Rang 175 von 401 Landkreisen und kreisfreien Städten

+ © Klaus Hamel Radfahrerin am Edersee: In der Deutschland-Studie des ZDF schneidet Waldeck-Frankenberg im Bereich „Freizeit und Natur“ nicht so gut ab. © Klaus Hamel

Waldeck-Frankenberg. Wo lebt es sich in Deutschland am besten? Wenn man einer Studie Glauben schenkt, die das ZDF in Auftrag gegeben und aus der sie nun Ergebnisse veröffentlicht hat, liegt der Landkreis Waldeck-Frankenberg bundesweit im Mittelfeld.