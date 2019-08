Zehn Stunden Party beim Schlagerfestival in Willingen

Feiern mit alten und neuen Stars

+ © Hans Peter Osterhold Altmeister Jügen Drews begeisterte die Schlagerfans in Willingen. © Hans Peter Osterhold

Knapp zehn Stunden Schlagerparty war am vergangenen Samstag in Willingen auf und an der großen Bühne unterhalb des Ettelsbergs angesagt.