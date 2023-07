Nächster Schritt bei Wärmewende im Landkreis Waldeck-Frankenberg

Von: Philipp Daum

In welche Richtung gehen die Wärmesystem in Waldeck-Frankenberg? Das will der Landkreis gemeinsam mit den Städten und Gemeinden sowie der EWF und EGF erarbeiten. Auf jeden Fall soll die Wärme- und Energiegewinnung künftig klimaneutral sein. © PR

Die kommunale Energie- und Wärmeplanung des Landkreises für die Städte und Gemeinden in Waldeck-Frankenberg geht in die nächste heiße Phase. Der Kreistag beschloss in seiner Sitzung am Montag, 10. Juli, dass der Landkreis zusammen mit den Kommunen sowie der Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) ein Konzept aufstellt und darin auch schon Ziele vereinbart, wie die Wärmewende fernab fossiler Rohstoffe gelingen kann.

Im Kern geht es darum, herauszufinden, welche Energieform für wen an welchem Ort in Waldeck-Frankenberg am meisten Sinn macht. In den Blick genommen werden hierbei Biogasanlagen, Photovoltaik, Geothermie, Windkraftanlagen oder auch industrielle Abwärme.

Das Planungskonzept soll nicht nur eine Versorgungssicherheit für Waldeck-Frankenberg bieten, sondern auch alle Bürgerinnen und Bürger im Kreis bei der Frage unterstützen, wie sie künftig und langfristig möglichst klimaneutral heizen und Energie beziehen möchten.

„Dabei kommt es vor allem auch auf die örtlichen Gegebenheiten und die Infrastruktur an“, sagt Landrat Jürgen van der Horst, der diesbezüglich einige Beispiele nennt. Unternehmen oder Industrie, die große Mengen an Abwärme produzieren, könnten private Haushalte mitversorgen. „Eine weitere Möglichkeit wäre, dass an Standorten, an denen kommunale Gebäude ohnehin viel Energie verbrauchen, ein Wärmenetz installiert wird, von dem auch Einfamilienhäuser profitieren.“

Jürgen van der Horst, Landrat © PR

Privatpersonen könnten auch Energie und Wärme durch benachbarte Biogasanlagen beziehen. „In Orten, wo dies nicht der Fall ist, könnte wiederum eine Energie- und Wärmeversorgung der Menschen durch Photovoltaik in Kombination mit einer Wärmepumpe sinnvoll sein. All dies gilt es, in einer Planung für den gesamten Landkreis zu vereinen – und daraus ein kluges Konzept für alle zu stricken“, so van der Horst.

Mit der Konzeption der Energie- und Wärmeplanung soll die EWF beauftragt werden. Da das Netzgebiet des Versorgers auch Breuna, Fritzlar, Wolfhagen und Bad Zwesten umfasst, soll mit Blick auf Synergien und Effektivität über die Kreisgrenzen hinaus zusammengearbeitet werden.

Bestandteil der Klimaschutzstrategie

Gemeinden in Hessen mit mehr als 20 000 Einwohnern sind verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung zur Erreichung der Energie- und Klimaziele zu entwickeln. Diese muss fortlaufend aktualisiert und veröffentlicht werden. „Darüber hinaus ist die kommunale Energie- und Wärmeplanung ohnehin Bestandteil der Klimaschutzstrategie des Landkreises, an der die Kreisverwaltung derzeit arbeitet“, sagt Landrat Jürgen van der Horst.