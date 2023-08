Zukunftsträchtiges Energiekonzept für Helmighausen und Hesperinghausen

Von: Elmar Schulten

Teilen

Christian Grünhaupt aus Helmighausen hat 2011 in eine moderne Biogasanlage investiert. In einem Blockheizkraftwerk verwandelt ein herkömmlicher Verbrennungsmotor das Gas in Wärme und Strom. Die Wärme soll künftig Häuser in Helmighausen und Hesperinghausen über ein Nahwärmenetz beheizen. © Elmar Schulten

Seit zwölf Jahren produzieren Steffi und Christian Grünhaupt in ihrer Biogasanlage am Rande von Helmighausen Strom und Wärme in erstaunlich großen Mengen. Bis auf 1,6 MW peak wurde die Anlage zuletzt aufgerüstet.

Diemelstadt - Schade nur, dass die Abwärme, die das Blockheizkraftwerk bei der Verbrennung des Biogases liefert, ungenutzt in die Umgebung abgegeben wird. Nur ein kleiner Teil wird als Prozesswärme und zur Beheizung des Wohnhauses verwendet. Das könnte sich bald ändern, wenn die Pläne für ein Nahwärmenetz in Helmighausen und Hesperinghausen umgesetzt werden.

Bei einer Bürgerversammlung in der Dorfhalle von Helmighausen ließen sich rund 100 Helmighäuser und Hesperinghäuser von Robert Wasser und Max Berger von der Osnabrücker Energethik Ingenieurgesellschaft vorrechnen, welche Vorteile für die Umwelt und den privaten Geldbeutel in Nahwärme aus Biogas stecken. Nahwärme sei langfristig zuverlässiger und günstiger als alle anderen Heiztechniken und schon gar als die, die auf fossilen Energieträgern wie Erdöl und Gas basieren.

Hohe Anschlussquote senkt Kosten für den Einzelnen

Die einzige Hürde, die im Roten Land zu nehmen sei, bestehe aus dem Leitungsnetz, das erst einmal in die Erde gebracht werden müsse. Dazu werde es höchstwahrscheinlich 40 Prozent Bundeszuschuss geben. Der Rest könne von einer noch zu gründenden Genossenschaft oder GmbH der Nutzer aufgebracht werden.

Das funktioniere aber nur, wenn möglichst viele Helmighäuser und Hesperinghäuser bei dem Projekt mitzumachen. Nötig sei mindestens eine Anschlussquote von 60 Prozent, so Robert Wasser, besser seien aber 80 Prozent.

Jetzt werden erstmal Verbrauchsdaten gesammelt

Die Bürgerversammlung war die Auftaktveranstaltung für das zukunftsträchtige Projekt. „Jetzt kommt es darauf an, dass sich möglichst viele zusammenraufen und zusammentun. Nur dann kann es gelingen“, so Wasser. Sein Ingenieurbüro wurde von der Stadt Diemelstadt beauftragt, ein Energiekonzept für die beiden Dörfer zu entwickeln.

Dazu gehören eine Ist-Analyse und die Betrachtung des weiteren Ausbaupotenzials, auch mit Blick auf Windkraft und Fotovoltaik. So sind jetzt alle Bürger in den beiden Orten aufgefordert, Auskünfte über ihren Energiebedarf zu machen. Dabei geht es um Heizenergie, Stromverbrauch und gefahrene Autokilometer. Zusammen mit dem Stadtplanungsinstitut BCS aus Lübeck sollen dann die besten Lösung für die Bürger in den beiden Dörfern gefunden und umgesetzt werden.

Energiekonzept ohne fossile Brennstoffe

Die Kosten für das integrierte Energiekonzept werden zu 90 Prozent von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bezuschusst. Ziel ist es, auf der Basis der laufenden Analyse Strategien für die künftige Energieversorgung ohne fossile Energieträger auszuarbeiten. Mehr Informationen im Internet unter: www.energethik-ingenieure.de (Elmar Schulten)