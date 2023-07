Frauenfestzug zum Abschluss des Herbser Schützenfestes

Mit Zigarre und Mariacron: Diese beiden Hausmetzgerinnen ließen im Festzug alte Zeiten wieder aufleben. © Heike Saure

Mit einem ausgelassenen und bunten Festzug setzten die Herbser Frauen am Sonntagabend noch einen Glanzpunkt des ausklingenden Schützenfestes. Da wurden ebenso Kanonen durch den Ort gezogen wie Metzgerwagen präsentiert, die Lanzen aufgesteckt und hoch zu Ross kommandiert.

Volkmarsen-Herbsen - Und auch die Sperren, hinter denen sich viele Herbser und Schmillinghäuser Husaren verbarrikadierten, stellten für die Frauen keine Hindernisse da: Sie wurden kurzerhand aus dem Weg geräumt, damit der Festzug fortgesetzt werden konnte. Die Husarinnen fackelten dabei auch gar nicht lang. Die Männer, die den Teilnehmerinnen den Weg versperrten, mussten sogar mit einer Strafe rechnen.

Begrüßt wurden die Herbser Frauen und die große Abordnung der Schmillinghäuser Frauen von Nadine Scheele, der Ehefrau des neuen Schützenkönigs Markus Scheele. Zwischen die Frauen in ihren Uniformen und Kostümen hatten sich auch einige Männer gemogelt, die in Damenbekleidung, Blumensträußchen und mit Perücken an dem Festzug durch Herbsen teilnahmen und für Schmunzeln bei den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern an den Straßen sorgten. hei

