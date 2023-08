Einlasskontrollen sind wichtig

Zusätzliche Plätze in Mengeringhäuser Erstaufnahmeeinrichtung

Von: Elmar Schulten

Der Regierungspräsident Gießen, Dr. Christoph Ullrich, hat den Magistrat Bad Arolsen und interessierte Kommunalpolitiker zu einem Besuch der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Mengeringhausen eingeladen. © Elmar Schulten

Anhaltend hohe Flüchtlingszahlen stellen das für die Unterbringung in Hessen zuständige Regierungspräsidium in Gießen vor immer neue Herausforderungen.

Bad Arolsen – Eine von hessenweit neun Erstaufnahmeeinrichtungen befindet sich auf dem Mengeringhäuser Hagen.

Zusätzlich zu den seit 2018 hier bestehenden vier Unterkunftsgebäuden wurde jetzt eine fünfte Halle in Leichtbauweise errichtet. Hier können bis zu 96 Personen in 12 Kabinen vorübergehend wohnen. Die Gesamtkapazität der Unterkunftsbereiche erhöht sich damit auf rund 400. Aktuell wohnen auf dem Mengeringhäuser Hagen 285 Flüchtlinge, überwiegend aus Afghanistan und Syrien.

Behörde um Transparenz bemüht

Das wurde bei einem Informationsbesuch deutlich, zu dem Anfang der Woche der Gießener Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich interessierte Kommunalpolitiker in die Erstaufnahmeeinrichtung eingeladen hatte. Unter Leitung von Bürgermeister Marko Lambion informierten sich Mitglieder des Magistrats, der Stadtverordnetenversammlung und des Ortsbeirats Mengeringhausen über die Wohnverhältnisse.

„Es gibt Gerüchte, wonach die Flüchtlinge, die zu uns kommen mit Champagner und Kaviar bewirtet werden. Andere Gerüchte besagen, dass die Menschen hier im Dreck leben. Beides stimmt nicht“, stellte der Regierungspräsident unmissverständlich klar: „Wir haben nichts zu verbergen. Hier wird gute Arbeit geleistet. Das wollen wir auch ganz transparent nach außen zeigen.“

Steigende Zahlen seit Monaten

Tatsache sei, dass die Zahl der Flüchtlinge aus Afghanistan, Syrien und der Türkei seit Sommer vergangenen Jahres wieder steige. Derzeit seien es täglich zwischen 20 und 40, die in Hessen Aufnahme suchten. Das sei mehr als in den Vorjahresmonaten.

Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine müssen sich nicht dem Verfahren für Asylsuchende unterwerfen. Sie könne sich unmittelbar überall dort niederlassen, wo sie Aufnahme finden. Es sei Aufgabe der staatlichen Stellen, für eine menschenwürdige Unterbringung zu sorgen, so der RP.

Unterbringung in den Kommunen

Das geschehe in der Erstaufnahmeeinrichtungen, deren Kapazität in Hessen jetzt auf 8500 Plätze erhöht worden sei. Davon seien derzeit 5600 belegt. Sobald die Asylverfahren juristisch abgeschlossen seien, erfolge die Weiterleitung der Flüchtlinge auf die Kommunen.

Dadurch werde die kommunale Infrastruktur massiv strapaziert. Das sei jedoch kein typisch hessisches Problem, sondern ein europäisches Thema.

Menschenwürdige Aufnahme

Bürgermeister Marko Lambion bekräftigte: „Wir können hier natürlich nicht die Probleme der Welt und der Migration lösen. Wir sind allerdings bereit, einen Beitrag zur menschenwürdigen Aufnahme zu leisten.“ Nach einem „ruckeligen Start“ der Erstaufnahmeeinrichtung in Mengeringhausen mit mehreren Polizei- und SEK-Einsätzen 2018/19 sei Ruhe eingekehrt. Der Betrieb auf dem Hagen laufe reibungslos. Stadtverordnetenvorsteher Gerd Frese sprach von einer Herkules-Aufgabe, den ständigen Zustrom zu bewältigen. Große Bedeutung habe die Betreuung in der Erstaufnahmeeinrichtung.

120 Menschen aus der Region Nordwaldeck sind im Schichtdienst mit der Betreuung der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen in Mengeringhausen beschäftigt, die meisten von ihnen als Mitarbeiter von Dienstleistungsfirmen. Nur sechs Mitarbeiter aus dem Bereich der Einrichtungsleitung sind Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Gießen.



Einlasskontrollen sind wichtig

Externe Dienstleister organisieren den Sicherheitsdienst nach innen und außen. Dabei legt Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich Wert auf die Feststellung: „Dies hier ist kein Gefängnis. Die Asylsuchenden haben das Recht, sich innerhalb und außerhalb der Einrichtung frei zu bewegen.“



Allerdings wolle man ganz genau wissen, wer sich gerade wo befinde, daher die Eingangskontrollen. Ein doppelter Zaun soll unkontrolliertes Entfernen und Einschleichen verhindern. Auch das Hineinschmuggeln unerwünschter Gegenstände soll so verhindert werden.



Betreuung wird von Dienstleistungsunternehmen übernommen

Konkret kaufen sich die Asylsuchenden immer mal wieder Kochplatten, auf denen sie selber Mahlzeiten zubereiten wollen. Das ist aber aus Gründen der Brandsicherheit in den Gebäuden in Leichtbauweise nicht erwünscht.



Neben dem Sicherheitspersonal hat das Regierungspräsidium die Johanniter mit der Organisation der Betreuungsangebote beauftragt. Dazu gehören ein Kindergarten und ein Schulungsraum. Hier werden Deutschkurse für Erwachsene angeboten.

Keinen Tag der sprachlichen Integration verlieren

Für Flüchtlingskinder im Schulalter besteht zwar formell keine Schulpflicht. Dennoch wird diesen Kindern ein strukturierter Unterricht im Grundschulalter und auf Sekundarniveau angeboten, insgesamt zwei Klassen mit jeweils maximal 15 Plätzen. Tatsächlich sind derzeit aber nur jeweils sieben Plätze belegt.



„Wir wissen, dass vor allem die Kinder aus Syrien und Afghanistan im Rahmen des Anerkennungsverfahrens Ihrer Eltern höchstwahrscheinlich ein dauerhaftes Bleiberecht erhalten“, sagt Regierungspräsident Dr. Ullrich: „Deshalb wollen wir möglichst keinen Tag zur sprachlichen Integration dieser Kinder verlieren.“



Medizinische Grundversorgung

Sozialarbeiter kümmern sich um die Gestaltung der Freizeit mit der Organisation von Fußballspielen. In einer Fahrradwerkstatt lernen Interessierte die Reparatur von gespendeten Fahrrädern.



Zum Betreuungsangebot in der Erstaufnahmeeinrichtung gehört auch eine allgemeinmedizinische Sprechstunde, werktags von 9 bis 12 Uhr. Das funktioniert natürlich nur, wenn auch Übersetzer zur Verfügung stehen.



Sicherheitsdienst rund um die Uhr

Außerdem sind diejenigen Security-Mitarbeiter, die im Schichtdienst in den vier, demnächst fünf Wohnblöcken eingesetzt sind, als First Responder ausgebildet, können also ähnlich wie der Rettungsdienst bei einem medizinischen Notfall Erste Hilfe leisteten. (Elmar Schulten)