Zuschauer bejubeln Festzug beim Wirmighäuser Schützenfest

Von: Wilhelm Figge

Dass Königspaar Daniela und Carsten Krummel grüßte aus der festlich geschmückten Königskutsche hunderte Zuschauer des Festzugs rund durch Wirmighausen. © Wilhelm Figge

Ein Höhepunkt des Historischen Schützenfests in Wirmighausen war der Festzug mit viel Musik, geschichtsträchtigen Anblicken und einer rasanten Kutschfahrt.

Diemelsee-Wirmighausen – Schon das Aufstellen „am Wasser“ war eine Show: Die Gastvereine brachten sich in Formation, die Musiker spielten, nach und nach meldeten die Kompanien Oberst Dirk Sude und Adjutant Jochen Schramm, dass sie bereit seien. Als das Königspaar Daniela und Carsten Krummel die Reihen dann abschritt, passierten sie auf rund 400 Meter Festzugsteilnehmer, bevor sie ihre Kutsche bestiegen und das Aufgebot sich in Bewegung setzte.

Praktisch alle Straßen des Dorfes passierte der Festzug und überall bot sich das gleiche Bild: Zuschauer bejubelten die Teilnehmer, grüßten Freunde und Verwandte im Zug und hielten das Geschehen bei Traumwetter mit Kamera und Handy fest. Dazu hatten sie allen Grund: Der festlich geschmückten Königskutsche folgte der herausgeputzte Hofstaat samt weiterer Kutschen. Hunderte Schützen marschierten auf: Darunter waren nicht nur die vier Kompanien aus Wirmighausen – die Männer unter Hauptmann Patrick Pistorius, die Kanoniere und Rainer Thiele, die Burschen und Cedric Grineisen und die Schüler unter Noah Knippschild – sondern auch die Schützenbrüder aus Adorf, Rhenegge, Flechtdorf und Mühlhausen. Dabei beeindruckten nicht nur die Kleider, sondern auch historische Uniformen.

Markenderinnen machten derweil halt, um den Zuschauern einzuschenken. Weit durch den Ort zu hören war der festliche Klang: Der Spielmanns- und Musikzug Adorf, die Spielmannszüge Mühlhausen und Twiste und das Tambourkorps Kleinenberg waren dabei. Am Ziel, der Wirmetalhalle, ergänzte sie der Musikverein Volkmarsen.

Ein rasantes Finaleerlebten die Zuschauer der abschließenden Parade dank der Rundfahrt der Königskutsche, gesteuert von Svenja und Heiner Wilke. © Wilhelm Figge

Bei der Parade auf dem Sportplatz wurde einmal mehr deutlich, wie groß der Festzug war – der Vorstand sei selbst erstaunt gewesen, aber noch kamen alle unter, berichtete Sebastian Potthoff. Viele Widrigkeiten gab es in fünf Jahren Regentschaft zu überwinden, blickte Axel Fischer in Vertretung für Frank Kurpiers zurück – doch der Abschluss für das Königspaar sei dafür umso schöner geworden. Am Montag um 9 Uhr beginnt die Suche nach ihren Nachfolgern. (wf)

