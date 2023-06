Zwei Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall zwischen Külte und Volkmarsen

Von: Julia Janzen

Totalschaden entstand an diesem Mercedes. Die Feuerwehren aus Volkmarsen und Külte waren im Einsatz. © Feuerwehr Volkmarsen

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen Külte und Volkmarsen. Neben den Feuerwehren aus Volkmarsen und Külte waren auch zwei Rettungswagen und die Polizei aus Arolsen im Einsatz.

Volkmarsen - Eine 35-Jährige aus Volkmarsen war mit ihrem Mercedes von Volkmarsen in Richtung Külte unterwegs, als in Höhe eines Wirtschaftsweges ein 27-jähriger Volkmarser die Vorfahrt der Frau missachtete. Es kam zum Unfall, den Schaden am Mercedes gibt die Polizei mit rund 50 000 Euro an. Das Fahrzeug hatte offenbar selbstständig einen Notruf abgesetzt, berichtete die Feuerwehr.

Personen seien wie durch ein Wunder, so die Feuerwehr-Einsatzkräfte, nicht eingeklemmt gewesen. Der Verursacher des Unfalls wurde schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus nach Kassel gebracht. Die leicht verletzte Frau wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. In einem der Fahrzeuge befanden sich zudem zwei Hunde, sie wurden zur Kontrolle zu einem Tierarzt gebracht.

Die Feuerwehren sorgten für die Erstversorgung der Verletzten und stellten den Brandschutz sicher, zudem wurden ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die Wehren abgeschlossen. jj