3000 Euro Schaden bei Unfall auf B454 bei Riebelsdorf

Riebelsdorf - Ein Gesamtschaden von 3000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 18.30 Uhr auf der B454 in Riebeldorf.

Wie die Polizei in Schwalmstadt mitteilte, war eine 20-jährige Frau aus Neukirchen auf der Ziegenhainer Straße in Richtung Neukirchen unterwegs. In Höhe der Jakobsstraße verlor sie vermutlich aus Unachtsamkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen das ordnungsgemäß an der Seite abgestellte Fahrzeug eines 41-jährigen Mannes aus Neukirchen.

Während die Fahrerin unverletzt blieb, entstand an ihrem Wagen ein Schaden von 1000 Euro, den Schaden am abgestellten Wagen bezifferte die Polizei mit 2000 Euro.

