52-Jähriger erhält Geldstrafe für Körperverletzung auf Edermünder Reiterhof 

Einem 52-jährigen Mann aus dem Kreis Kassel wurde vorgeworfen, einem 38-Jährigen aus Baunatal auf einem Reiterhof in Edermünde eine Kopfnuss verpasst, gewürgt und getreten zu haben.

Wegen vorsätzlicher Körperverletzung hat das Amtsgericht Fritzlar einen 52 Jahre alten Mann aus dem Kreis Kassel zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 60 Euro verurteilt. Die Staatsanwältin hatte 150 Tagessätze zu je 30 Euro, der Verteidiger Freispruch beantragt.

Angeklagt war der 52-Jährige wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Bedrohung. Ihm war vorgeworfen worden, am 1. November 2017 auf einem Reiterhof in Edermünde einem 38-Jährigen aus Baunatal eine Kopfnuss verpasst, ihn gewürgt und mit solcher Wucht auf den Fuß getreten zu haben, dass der Geschädigte einen Bruch des linken Mittelfußes erlitt. Laut Anklage hat der Beschuldigte den Mann mit den Worten bedroht: „Beim nächsten Mal stehst Du nicht mehr auf.”

„Eine Eifersuchtsgeschichte”, sagte Richterin Corinna Eichler bei der Urteilsverkündung. Der Hintergrund: Der Verletzte ist der jetzige Lebensgefährte der Ex-Frau (54) des Angeklagten. Die Richterin stellte fest, dass das Opfer dem Angeklagten „gar nichts getan” hatte. „Die Bedrohung ist nicht gegeben”, sagte sie in der Urteilsbegründung entgegen der Anklage.

Nicht geklärt werden konnte, wie die schwere Fußverletzung des Opfers zustande kam. Es sei, so die Richterin, auch denkbar, dass er unglücklich umgeknickt sei. Zu dieser Möglichkeit gab es im Gerichtssaal sogar eine „Vorführung” des Verteidigers und des Anwaltes des Opfers.

Der Angeklagte hatte zu Beginn des dreitägigen Prozesses gesagt, der 38-Jährige habe ihn provoziert und angegriffen: „Ich habe mich nur gewehrt, weil ich mich bedroht fühlte.” Dagegen schilderte das Opfer das Vorgehen so, wie es in der Anklage steht. Er habe Würgemale am Hals gehabt und sei so schwer verletzt gewesen, dass er nunmehr eine Teilrente beantragen müsse.

„Alle Zehen des linken Fußes waren abgetrennt”, sagte der 38-Jährige vor Gericht. Man habe ihn vier Monate lang krank geschrieben, und er leide heute noch unter den Folgen.

Der behandelnde Unfallchirurg einer Kasseler Klinik bestätigte vor Gericht den Bruch sämtlicher Zehen des linken Fußes. Das seien „bestialische Schmerzen“. Ein zweiter Arzt erklärte, diese Schmerzen könnten bis zu einem Jahr und länger dauern.

Den Vorschlag der Richterin, das Strafverfahren gegen die Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 4000 Euro einzustellen, lehnten der Angeklagte und sein Verteidiger ab. Staatsanwältin Völker sah den Sachverhalt der Anklage bestätigt und berief sich auf Aussagen des Opfers und der Zeugen. Diese seien glaubhaft. Sie sprach von einem aufgeladenen, emotionalen Ausnahmezustand, und das Opfer leide noch unter Schmerzen.

Die Vorwürfe seien nicht bewiesen und die Auseinandersetzung sei von beiden Seiten ausgegangen, sagte der Verteidiger. Auch der Tatbestand der Bedrohung sei nicht erfüllt. Letzteres sah auch die Richterin so.