Angie rettet die Welt

Kabarett Distel feierte Erfolg in Gudensberg

+ Verzweifelte Kanzlerin: Therapeut ( Michael Nitzel) muss seine Patientin Angela Merkel (Timo Doleys) auf der Couch trösten. Foto: Christine Thiery

Gudensberg – Ob die Zukunft wirklich rosig wird? Das Kabarett „Die Distel“ aus Berlin sieht das nicht so, wenn sich nicht bald Wesentliches tut. Es nahm am Sonntag das Gudenberger Publikum im ausverkauften Saal mit seinem Programm „Weltretten für Anfänger“ mit auf eine Reise in das Jahr 2070.