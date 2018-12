Auto in Homberg angefahren - und abgehauen

Homberg. Ein unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle meldet die Polizei in Homberg. Eine 33-jährige Frau aus Homberg hatte am Freitag in der Zeit zwischen 16.15 und 17.15 Uhr ihren Pkw auf dem Parkplatz vom Herkules-Lebensmittelmarkt abgestellt.

In dieser Zeit hat ein 52-jährige Frau aus Homberg beim Ausparken den Pkw der 33-jährigen beschädigt und war einfach weggefahren. Zeugen hatten das beobachtet und das Kennzeichen der Polizei mitgeteilt. Die Beamten suchten die Unfallverursacherin zuhause auf. Sie erwartet jetzt eine Anzeige wegen Unfallflucht. Der Schaden wird mit 100 Euro angegeben. (zzp)