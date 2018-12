Schwerer Lkw-Unfall auf der A49: Ersthelfer retteten Fahrer

Auf der A49 hat am Samstag ein 29-Jähriger die Kontrolle über seinen Lkw verloren und die Mittelleitplanke durchbrochen. Seine aus Zuckerrüben bestehende Ladung verteilte sich auf der Autobahn.

Dieser Artikel wurde aktualisiert um 16.09 Uhr - Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei am Samstag gegen 1.35 Uhr auf der A49 zwischen den Anschlussstellen Baunatal-Süd und Edermünde. Vermutlich wegen eines Reifenplatzers verlor der Fahrer aus Bad Gandersheim, der in Richtung Edermünde unterwegs war, die Kontrolle über seinen Lkw und durchbrach die Mittelleitplanke. Dabei kippte ein mit Zuckerrüben beladener Hänger um, dessen Ladung sich auf der gesamten Breite der Autobahn in Richtung Süden verteilte.

Während der Fahrer von Ersthelfern rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreit wurde und nach derzeitigen Erkenntnissen nur leicht verletzt wurde, begann der Lkw wegen auslaufender Betriebsstoffe zu brennen. Wenig später stand das Fahrzeug komplett in Flammen.

Ein 57-jähriger Autofahrer aus Niestetal, der in Richtung Kassel unterwegs war, konnte an der Unfallstelle der Zugmaschine, die etwa einen Meter auf dem linken Fahrstreifen der Nordfahrbahn zum Stehen gekommen war, nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Niestetaler blieb dabei unverletzt.

Da sich der Unfall im Bereich einer Auf- und Abfahrt befand, konnte der Verkehr in Richtung Fritzlar weitgehend umgeleitet werden. In der Gegenrichtung staute sich der Verkehr auf mehrere Kilometer.

A49 bis Nachmittag nur einspurig befahrbar

Die Autobahn musste zunächst in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Ab 4.20 Uhr konnte die A49 nach Polizeiangaben in beide Richtungen wieder einspurig befahren werden. Seit dem Nachmittag ist die Autobahn wieder komplett freigegeben.

Der Schaden wird nach ersten Schätzungen der Beamten auf 130.000 Euro beziffert.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Baunatal, Gudensberg und Fritzlar.