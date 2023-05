Autos, Altstadt, Attraktionen: In Fritzlar ist wieder Inform

Von: Daniel Seeger

Die Inform in Fritzlar zieht traditionell viele Besucher an. Unser Archivbild aus dem Jahr 2019 zeigt den gut gefüllten Marktplatz. (Archivbild) © Peter Zerhau

Die Gewerbeschau Inform findet am Wochenende in Fritzlar statt. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren gibt es eine große Änderung.

Fritzlar – Auf eine volle Innenstadt hoffen die Veranstalter und Aussteller der Auto-- und Gewerbeschau Inform, die am Samstag, 6. Mai, und Sonntag, 7. Mai, in der Fritzlarer Altstadt stattfindet. Wie das Stadtmarketing Fritzlar meldet, findet parallel zur Inform ein verkaufsoffener Sonntag statt. „In diesem Jahr sind insgesamt 37 Aussteller dabei“, sagt Stadtmarketings-Vorsitzende Susanne Ebel. Das sei in etwa das Niveau des Vorjahres.



Besonders sichtbar sind bei der Inform traditionell die Autohändler aus Fritzlar und Edertal – auch in diesem Jahr. Außerdem werden unter anderem Wohnmobile, Gartengeräte, Fahrräder und Haushaltsgeräte präsentiert.



Inform in Fritzlar mit veränderter Ausstellungsfläche

Das Veranstaltungsgelände erstreckt sich über große Teile der Altstadt, es gibt allerdings eine Änderung zu den Vorjahren: Die Allee wird nicht mehr Teil der Ausstellung sein können, weil die Straße gerade saniert und umgestaltet wird. Stattdessen dienen nun die Parkplätze der VR-Bank und des Hospitals als zusätzliche Ausstellungsfläche. Außerdem werden die Kasseler Straße, der Marktplatz bis zum ehemaligen Hotel „Zur Spitze“ sowie die Straße Zwischen den Krämen und der Rathausvorplatz bespielt. „Wir hoffen auf gutes Wetter und viele Besucher“, sagt Ebel mit Blick auf das Wochenende.

Die Inform in Fritzlar. © HNA

Die Gäste können sich auch auf eine musikalische Begleitung freuen – die kommt unter anderem von der Band Sixtyfour, der Big Band Haddamar, Neo Orleo und Mike Garthe. Die Bühnen finden sich verteilt in der Innenstadt von der Turmschänke über den Hardehäuser Hof und die Kasseler Straße bis hin zum Marktplatz. Außerdem werden die Tanzmariechen der Stadtnarren Blau Weiß und die Tanzschule Tissotti auftreten.



Eine weitere Besonderheit des Wochenendes: Der Wochenmarkt findet nicht auf dem Marktplatz statt. Wer am Samstag von 8 bis 13 Uhr regionale Produkte der Marktbeschicker erwerben möchte, kann das aber auf dem Domplatz tun. Passend zur Spargelsaison wird dort auch frischer Spargel aus der Region angeboten. (Daniel Seeger)