Gudensberg Open – Tag der offenen Türen

Gudensberg - Am Samstag, 17. August, findet in Gudensberg der Tag der offenen Betriebe statt.

Unter dem Motto „Gudensberg open“ zeigen von 12 bis 18 Uhr zahlreiche ansässige Unternehmen und Gewerbetreibende, was sie alles zu bieten haben - vor Ort in ihren Betrieben - in ihren eigenen Räumen, mit speziellen Angeboten.

Der interessierte Besucher hat beim Tag der offenen Türen die Möglichkeit hinter die Kulissen zu blicken und Informationen vom Chef persönlich zu erhalten. Ein kostenloser Shuttle-Service bringt die Besucher zu den jeweiligen Betrieben, von Ort zu Ort. Neben interessanten Einblicken in die jeweiligen Branchen, dürfen sich Besucher auch auf ein Gewinnspiel freuen.

In der Gudensberger Innenstadt findet gleichzeitig das Vielfaltfest von Mach-Mit e.V. mit einem bunten Programm auf der Bühne und kulinarischen Köstlichkeiten statt. Es wird Vorführungen, Führungen, Musik und Mitmachangebote geben. Bei der Auswahl der Angebote fällt die Wahl schwer - doch sie zeigt, wie engagiert die Gudensberger Betriebe sind und wie sie alle gemeinsam an einem Strang ziehen, um ihren Besuchern einen unterhaltsamen und informativen Nachmittag zu bieten. Veranstalter ist die Gewerbevereinigung Gudensberg.

Teilnehmende Betriebe

- Autozentrum Gudensberg

- Altenzentrum Eben-Ezer

- Backhaus Schwarz und Cafe

- Burg Apotheke

- City-Friseur am Rathaus

- Der Fahrradladen Ha & Pe bicycle GmbH

- Golfpark Gudensberg

- Griesels Milchhof

- Janson Landtechnik

- Kreissparkasse Schwalm-Eder Geschäftsstelle Gudensberg

- Landmetzgerei Rennert

- SV Sparkassen Versicherung, Generalagentur Wienbeuker

- Sanitätshaus Medicus - Gudensberg

- Schreinerei Dietrich

…und weitere Gudensberger Unternehmen freuen sich auf viele Besucher.